«Краснодар» предложил 200 миллионов рублей за игрока «Сочи»

«Краснодар» и «Локомотив» претендуют на полузащитника «Сочи» Александра Коваленко.

«Краснодар» предложил за Коваленко 200 миллионов рублей – «Сочи» хочет 350: 22-летний хавбек не желает играть в ФНЛ и до недавнего времени основным сценарием развития его карьеры оставалась бесплатная аренда в «Локомотив» по семейной линии Ротенбергов. Цель – вернуть Сашу на берега Черного моря после камбэка «барсов» в РПЛ.

Однако на днях появился конкретный серебряный вариант. «Краснодар» отправил предложение «Сочи» по Александру на 200 млн рублей (за столько он переходил из «Зенита»). «Барсы» сделали контроффер на 350 мультов.

Вероятнее всего, стороны сойдутся на сумме в районе 250-300 млн. И тут надо понимать, что Коваленко и Глушенков – любимые игроки Сергея Галицкого из праймовых «Крыльев» образца 2022 года. Поэтому ничего удивительного в попытке заполучить Коваленко для «быков» нет», – написал источник.