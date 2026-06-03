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«Зенит» пытается договориться с «Динамо» по Тюкавину

Вчера, 17:49
14

«Зенит» продолжает работу по трансферу нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Сюжет, который напоминает дивеевский: сам не буду просить трансфер, но если «Зенит» придет и договориться с «Динамо» – велком.

Как я понимаю ситуацию: «Зенит» пытается договориться. Но история, в том числе тормозиться непониманием, на какую сумму удастся продать игроков.

И от этого зависит сумма, которую можно заплатить за Тюкавина», – написал автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
  • Ранее «Зенит» предлагал два варианта сделки по форварду. Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (14)
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Semenycch
1780499359
Тюкавина нужно покупать, просто потому, что лучше кандидата нет. Сумма в пределах 20 - 22 миллионов.
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рылы
1780499400
по ходу, этот трансфер неизбежен. ну ок. только лучше выкупить целиком, а не менять на мостового с нашей доплатой.
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Semenycch
1780499831
Тюкавин официально едет в Питер на Петербургский международный экономический форум. На этом форуме собираются киты мировой экономики, например из Китая, Индии, Бразилии и прочих стран. Раньше было много европейцев и американцев. А что Тюкавин понимает в мировой экономике не понятно!
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рылы
1780501460
а, да, он уже фотку из сапсана выложил, едет в питер прямо сейчас. завтра объявят, значит.
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...уефан
1780501571
...Опасность почуял дельфиний Иуда! Куда ж ты собрался, Тюкавин-паскуда?...
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acor94
1780501684
Это будет как в Марвел. Динамо, я пришёл договорится. И так по кругу, пока не купят.
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Чилим.
1780504077
Был перспективный игрок. А скоро станет посредственным ничто. А Динамо: без Тюкавина, но со Шварцем- велком в лучшую лигу мира.
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Давид59
1780506688
Это прямая цитата Зимина? О боже!!! Как можно столько ошибок сделать в таком коротком посте? Как можно не знать правописание глаголов с окончанием на "ся"?
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oyabun
1780506719
Как всегда ЗПРФ используя свои безграничные финансовые возможности выгребает из клубов-соперников всё самое лучшее.
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Томик
1780507693
Варианты такие: 1.Купят за деньги 2. Звонок по телефону и поменяют на ненужного игрока 3. Звонок по телефону и переходит за пятьдесят тысяч рублей
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