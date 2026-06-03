«Зенит» пытается договориться с «Динамо» по Тюкавину

«Зенит» продолжает работу по трансферу нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Сюжет, который напоминает дивеевский: сам не буду просить трансфер, но если «Зенит» придет и договориться с «Динамо» – велком.

Как я понимаю ситуацию: «Зенит» пытается договориться. Но история, в том числе тормозиться непониманием, на какую сумму удастся продать игроков.

И от этого зависит сумма, которую можно заплатить за Тюкавина», – написал автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин.