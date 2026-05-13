Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» предложил «Динамо» два варианта сделки по Тюкавину

«Зенит» предложил «Динамо» два варианта сделки по Тюкавину

13 мая, 14:41
50

«Зенит» начал активно работать над трансфером нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Петербургский клуб предложил бело-голубым два варианта сделки:

  • полноценный выкуп за 20 миллионов евро;
  • обмен на Андрея Мостового с доплатой 10 миллионов евро в пользу дщинамовцев.

20 миллионов евро – это сумма отступных за Тюкавина для клубов из Европы. Для российских клубов опции выкупа нет.

23-летний форвард провел за главную команду «Динамо» 181 матч, в которых забил 60 голов и сделал 35 ассистов.

Еще по теме:
«Зенит» попробует подписать Тюкавина 11
Павлюченко определил лучшего российского форварда 4
Тюкавин ответил на вопрос о своем будущем 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мостовой Андрей Тюкавин Константин
Комментарии (50)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1778672743
дщинамовцев??? Двоечники, вы хоть проверьте, то ,что пишите.
Ответить
Красногвардейчик
1778672977
Если Динамо, продаст вам Тюкавина, значит в РПЛ всё ясно....главное Миллер и Газпром, и не важно развитие футбола в России...главное штамповать ,,титулы,, и доставлять радость ВИП ложе на Распил арене....главному персонажу, у которого от газа морда лопнет скоро
Ответить
Красногвардейчик
1778673112
«Зенит» начал активно работать над трансфером нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Петербургский клуб предложил бело-голубым два варианта сделки: полноценный выкуп за 20 миллионов евро; обмен на Андрея Мостового с доплатой 10 миллионов евро в пользу дщинамовцев. ============================== Да кому нужен ваш Мостовой...даже с доплатой?!!!
Ответить
FFR
1778673256
Зенит как Дон Корлеоне сделает предложение от которого будет глупо отказаться.
Ответить
Павелий
1778673473
Тюкавин не такой большой, чтобы греть лавку за себя и того парня. Вот с Новосельцевым Зенит угадал. С остальными - нет.
Ответить
orlovcar
1778673678
Данни забирали за 30. Так что тут от 50-ти лямов торговаться нужно
Ответить
Garrincha58
1778673686
Тюкавин никогда не перейдёт в Зенит. Он сказал ещё в пролом году
Ответить
Дубина
1778674538
Позорники! Только баблом могут игрочишку большим перетянуть((((
Ответить
алдан2014
1778674593
Динамовцы,не вздумайте. Тюкавин если не уедет за границу,то это ваше будущее на много лет.
Ответить
дед Щукарь
1778674675
Если выкупят за 20ку , я бы посмотрел игру с Мостовым, Глушенковым, Кандаковым и Тюкавиным где они в основе
Ответить
Главные новости
Отъезд форварда «Зенита», Кисляка ждут в АПЛ, Чалова – в РПЛ, отказ Батракова от Португалии и другие новости
01:11
Примера. «Реал» обыграл «Овьедо» и гарантировал 2-е место
00:34
1
Названа истинная причина отъезда Дурана из «Зенита»
00:18
3
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
Вчера, 23:29
5
Заявка Франции на ЧМ-2026
Вчера, 23:01
5
Дешам заявил, что Шевалье не попал на ЧМ-2026 из-за Сафонова
Вчера, 22:55
8
Сафонов прокомментировал 2-е подряд чемпионство с «ПСЖ»
Вчера, 22:49
1
«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии
Вчера, 22:17
13
Сафонов лишил Шевалье чемпионата мира-2026
Вчера, 21:47
6
Пост Сафонова после нового чемпионства с «ПСЖ»
Вчера, 21:21
2
Все новости
Все новости
Агент раскрыл сумму выкупа Батракова
Вчера, 23:45
1
Пономарев оценил кандидатуру Игдисамова как постоянного тренера ЦСКА
Вчера, 23:09
1
Зенитовец Вендел назвал трех главных экс-партнеров по клубу
Вчера, 22:26
1
«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии
Вчера, 22:17
13
Стало известно, заплатил ли «Краснодар» «Ростову» перед матчем с «Зенитом»
Вчера, 21:59
9
Губерниев оценил вероятность чемпионства «Зенита»
Вчера, 20:58
6
Зенитовец Вендел назвал трех любимых игроков
Вчера, 20:48
3
Батраков отказался ехать в чемпионат Португалии
Вчера, 20:27
11
Чалову отказали в возвращении в ЦСКА: «Годится только для юношеского футбола»
Вчера, 19:50
9
Известна позиция Тедеско насчет возвращения в Россию
Вчера, 19:33
4
КДК наказал Осипенко, обматерившего игрока «Краснодара»
Вчера, 18:51
14
Громкое заявление Бакаева о силе «Локомотива»
Вчера, 18:16
3
Известен матч 30-го тура, на который поедет президент РПЛ для проведения чемпионской церемонии
Вчера, 17:58
11
Спартаковец Джику ответил, какой город безопаснее – Москва или Париж
Вчера, 17:29
6
Раскрыта судьба Мохеби в «Ростове»
Вчера, 17:05
4
Журналистка, бравшая интервью у Карпина, получила хейт в свой адрес
Вчера, 16:45
1
44-летний Аршавин сделал кувырок на асфальте
Вчера, 16:27
4
Раскрыта сумма, которую Дзюба получит за бой с Джиганом
Вчера, 16:17
13
«Зенит» попросил болельщиков нормально себя вести в Ростове-на-Дону
Вчера, 16:01
17
Раскрыты все российские клубы, интересующиеся Чаловым
Вчера, 15:19
10
Два клуба АПЛ поборются с «ПСЖ» за Кисляка
Вчера, 14:27
5
«Матч ТВ» не покажет ни одной игры 30-го тура РПЛ
Вчера, 14:20
13
Семак высказался о решающем матче «Зенита» с «Ростовом»
Вчера, 13:54
7
Стало известно состояние Кудряшова после нокаута в бойцовском поединке
Вчера, 13:41
7
Форвард «Ростова» Голенков – о матче с «Зенитом»: «За нас будет болеть вся страна»
Вчера, 13:31
45
Агент Джикии оценил вероятность возвращения защитника в «Спартак»
Вчера, 13:20
4
Семак раскрыл детали разговора с Дураном перед его отъездом
Вчера, 13:06
5
«Это вообще не вариант»: Лукаку не хочет переходить в РПЛ
Вчера, 12:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 