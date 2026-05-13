«Зенит» предложил «Динамо» два варианта сделки по Тюкавину

«Зенит» начал активно работать над трансфером нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Петербургский клуб предложил бело-голубым два варианта сделки:

полноценный выкуп за 20 миллионов евро;

обмен на Андрея Мостового с доплатой 10 миллионов евро в пользу дщинамовцев.

20 миллионов евро – это сумма отступных за Тюкавина для клубов из Европы. Для российских клубов опции выкупа нет.

23-летний форвард провел за главную команду «Динамо» 181 матч, в которых забил 60 голов и сделал 35 ассистов.