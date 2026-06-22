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Перечислены игроки «Зенита», от которых нужно избавиться

22 июня, 16:33
18

Издание «МЯЧ RU» распределило всех игроков «Зенита» по значимости.

Аналитики выявили шесть футболистов, от которых следует избавиться. Их назвали обузой для клуба.

  • «Зенит» перед стартом сезона проведет несколько товарищеских встреч. Например, соперником будет аргентинская «Химнасия».
  • «Химнасия» базируется в городе Ла-Плата. В нынешнем розыгрыше аргентинской Лиги Профессиональ команда занимает шестое место в Группе B.
  • Также петербуржцы проведут товарищеские встречи с азербайджанским «Нефтчи» (8 июля) и сербской «Црвеной Звездой» (12 июля). Обе игры состоятся на домашнем стадионе сине-бело-голубых.
  • Новый сезон в РПЛ стартует в конце июля. 18 июля пройдет матч на OLIMPBET-Суперкубок России против «Спартака».
  • Российские клубы по-прежнему отстранены от еврокубков.

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
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Комментарии (18)
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Цугундeр
1782135834
)) ИздЕЛие «МЯЧ RU». Весёлые картинки.) 6+))
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ScarlettOgusania
1782135985
как попал в категорию GOAT (величайших) Глуш и Адамов, скорее, там должен быть Вендел...😇
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СильныйМозг
1782136786
Такое ощущение, что в этом списке, хотят избавиться от Дурана окончательно. Его уже нет в Зените.
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Дубина
1782137793
Смешно за цыганский табор((( хахаха!! Дураны...
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Давид59
1782138152
А что там Дуран делает? Его давно выставили
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Давид59
1782138197
Насчёт Веги и Алипа сомнительно
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Дубина
1782138885
цыгане чернее черного((( ЗПРФ!
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Semenycch
1782140251
Этот список составлял идиот!
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FCSpartakM
1782144977
Тип Энрике лучше Педро? Лол. Про Глушенкова вообще молчу. Чел -игра через три
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ziborock
1782146844
Избавляться надо от Зенита и всего что с ним связано!
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