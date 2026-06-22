Перечислены игроки «Зенита», от которых нужно избавиться

Издание «МЯЧ RU» распределило всех игроков «Зенита» по значимости.
Аналитики выявили шесть футболистов, от которых следует избавиться. Их назвали обузой для клуба.
- «Зенит» перед стартом сезона проведет несколько товарищеских встреч. Например, соперником будет аргентинская «Химнасия».
- «Химнасия» базируется в городе Ла-Плата. В нынешнем розыгрыше аргентинской Лиги Профессиональ команда занимает шестое место в Группе B.
- Также петербуржцы проведут товарищеские встречи с азербайджанским «Нефтчи» (8 июля) и сербской «Црвеной Звездой» (12 июля). Обе игры состоятся на домашнем стадионе сине-бело-голубых.
- Новый сезон в РПЛ стартует в конце июля. 18 июля пройдет матч на OLIMPBET-Суперкубок России против «Спартака».
- Российские клубы по-прежнему отстранены от еврокубков.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»