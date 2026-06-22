Юран потребовал от игроков «Урала» выйти в РПЛ

Главный тренер «Урала» Сергей Юран заверил, что команда выйдет в РПЛ по итогам сезона-2026/27.

«Я очень доволен первым сбором. Так как игроки работают, постоянно им доношу цели и задачи, какие стоят. Это даже не обсуждается. Мы решим задачу выхода в РПЛ. Видно даже по игрокам, что они пропитываются этим требованием», – сказал Юран.

Этим летом в «Урал» перешли полузащитник Хорен Байрамян («Ростов»), защитники Дмитрий Тихий («Волга Ул»), Александр Коротков («Ротор»), нападающий Денис Боков («Динамо»). Также в основную команду из «Урала-2» перебрались хавбек Илья Скоропупов и форвард Павел Сатучин. Капитан и защитник команды Силвие Бегич продлил контракт с екатеринбуржцами.