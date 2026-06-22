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Юран потребовал от игроков «Урала» выйти в РПЛ

22 июня, 13:10
3

Главный тренер «Урала» Сергей Юран заверил, что команда выйдет в РПЛ по итогам сезона-2026/27.

«Я очень доволен первым сбором. Так как игроки работают, постоянно им доношу цели и задачи, какие стоят. Это даже не обсуждается. Мы решим задачу выхода в РПЛ. Видно даже по игрокам, что они пропитываются этим требованием», – сказал Юран.

Этим летом в «Урал» перешли полузащитник Хорен Байрамян («Ростов»), защитники Дмитрий Тихий («Волга Ул»), Александр Коротков («Ротор»), нападающий Денис Боков («Динамо»). Также в основную команду из «Урала-2» перебрались хавбек Илья Скоропупов и форвард Павел Сатучин. Капитан и защитник команды Силвие Бегич продлил контракт с екатеринбуржцами.

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Источник: официальный сайт «Урала»
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Урал Юран Сергей
Комментарии (3)
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...уефан
1782125725
...ждём! Хорош уже по пердивам шариться...
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Plyash
1782126000
Куда тебе , Юран , пару - тройку игр твоя команда просядет , и ты желчью истечёшь , нервяк свой на стадионе выказывать начнёшь , на этом опять и распрощаешься . Привык на неустойках существовать , однако , на жизнь хватает . Нервишки сначала подремонтируй , а то команду хорошую жаль .
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Romeo 123
1782127445
Вот когда Иванов уйдёт тогда Урал выйдет
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