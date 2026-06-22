Дмитриев: «Довбня мог бы играть на ЧМ-2026, как Возинья»

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев следит за чемпионатом мира-2026.

– За какую сборную болеешь на ЧМ-2026?

– Хочется победы Аргентины.

– То есть ты за Месси, а не Роналду?

– Да.

– Как тебе вратарь Кабо-Верде Возинья, Довбня смог бы также сыграть?

– Конечно.