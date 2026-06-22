Дмитриев: «Довбня мог бы играть на ЧМ-2026, как Возинья»

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев следит за чемпионатом мира-2026.
– За какую сборную болеешь на ЧМ-2026?
– Хочется победы Аргентины.
– То есть ты за Месси, а не Роналду?
– Да.
– Как тебе вратарь Кабо-Верде Возинья, Довбня смог бы также сыграть?
– Конечно.
- Довбня пополнил состав красно-белых летом 2024 года. До этого он выступал за «Шинник», «Торпедо», «Оренбург», «Ротор», «СКА-Хабаровск», «Луч-Энергию».
- За полтора сезона он провел за «Спартак» лишь один официальный матч, однако стал с командой обладателем FONBET Кубка России.
- Прошлым летом «Спартак» уже продлевал с Довбней контракт на один год.
- Для «Спартака» сезон стартует 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита» в Нижнем Новгороде.
- Ориентировочно 25 июля стартует сезон РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»