Известна зарплата Довбни по новому контракту со «Спартаком»

Вратарь Александр Довбня продлит контракт со «Спартаком». Срок нового соглашения – один сезон.
Зарплата Довбни будет 800 тысяч рублей в месяц.
- Довбня пополнил состав красно-белых летом 2024 года. До этого он выступал за «Шинник», «Торпедо», «Оренбург», «Ротор», «СКА-Хабаровск», «Луч-Энергию».
- За полтора сезона он провел за «Спартак» лишь один официальный матч, однако стал с командой обладателем FONBET Кубка России.
- Прошлым летом «Спартак» уже продлевал с Довбней контракт на один год.
- Для «Спартака» сезон стартует 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита» в Нижнем Новгороде.
- Ориентировочно 25 июля стартует сезон РПЛ.
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина