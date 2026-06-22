АЕК Николича выбирает между двумя россиянами

АЕК выбирает между двумя российскими полузащитниками – Александром Черниковым из «Краснодара» и Дмитрием Бариновым из ЦСКА.

Главный тренер греческого клуба Марко Николич дал добро на приобретение любого из двух кандидатов – теперь руководство определится с финальным выбором. За переход Черникова афиняне готовы выложить 7 миллионов евро.