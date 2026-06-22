АЕК Николича выбирает между двумя россиянами

АЕК выбирает между двумя российскими полузащитниками – Александром Черниковым из «Краснодара» и Дмитрием Бариновым из ЦСКА.
Главный тренер греческого клуба Марко Николич дал добро на приобретение любого из двух кандидатов – теперь руководство определится с финальным выбором. За переход Черникова афиняне готовы выложить 7 миллионов евро.
- 26-летний Черников – воспитанник краснодарской академии. В завершившемся сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи. Трудовое соглашение хавбека с «быками» действует до середины 2029 года.
- Баринов на три года старше – ему 29. До зимы 2026-го он защищал цвета родного «Локомотива», после чего перебрался в армейский клуб и тоже связан контрактом до лета 2029-го.
- В минувшем сезоне на счету полузащитника 3 гола и 7 результативных передач в 39 встречах.
Источник: «Чемпионат»