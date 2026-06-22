Безработный Дзюба сыграл за «Крысиную нору»

Артем Дзюба отметился четырьмя голевыми передачами за любительский коллектив «Крысиная нора» в матче одного из любительских чемпионатов Санкт-Петербурга.
Команда с участием экс-форварда сборной России разгромила «Юнитек» со счетом 7:4, а сам Дзюба ассистировал партнерам на 20-й, 26-й, 29-й и 60-й минутах встречи.
- 23 мая тольяттинский «Акрон» официально объявил о прекращении сотрудничества с 37-летним нападающим.
- Дзюба присоединился к волжанам в сентябре 2024 года и за полтора сезона провел за клуб 52 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и раздал 12 результативных передач.
- Помимо «Акрона», Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак», петербургский «Зенит» и столичный «Локомотив».
Источник: «Чемпионат»