Безработный Дзюба сыграл за «Крысиную нору»

Артем Дзюба отметился четырьмя голевыми передачами за любительский коллектив «Крысиная нора» в матче одного из любительских чемпионатов Санкт-Петербурга.

Команда с участием экс-форварда сборной России разгромила «Юнитек» со счетом 7:4, а сам Дзюба ассистировал партнерам на 20-й, 26-й, 29-й и 60-й минутах встречи.