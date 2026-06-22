Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев прокомментировал перформанс Месси, оскорбив Роналду

Губерниев прокомментировал перформанс Месси, оскорбив Роналду

22 июня, 22:50
5

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рекорд нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Раньше я был уверен в Криштиану Роналду! Но он сегодня полено! Слабак в португальской сборной!

Иное дело – Месси, сильный и командный игрок! Полезный в коллективе! Мощный и великий! Но уступающий Диего Марадоне в футбольном мастерстве! Ибо видел в игре и того и другого!» – написал Губерниев.

  • У Лео 8 «Золотых мячей».
  • Аргентина досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира-2026.
  • Команда Лионеля Скалони защищает титул.

Еще по теме:
Тедеев назвал главное разочарование ЧМ-2026: «Не пойму, к чему они готовились»
Проклявший Кейна колдун пообещал вернуть сборную России на ЧМ 12
Мостовой нашел «нефутбольного человека» среди тренеров ЧМ-2026: «Напоминает мне Мусаева» 8
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Чемпионат мира Аргентина. Примера Аль-Наср Интер Майами Месси Лионель Роналду Криштиану Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1782161177
раньше, когда губошлёп начинал комментировать биатлон, я тоже думал, что он нормальный журналист. Сейчас же я убеждён, что это обыкновенный pease da ball
Ответить
orlinskiart
1782163887
Комментарий скрыт модератором
Ответить
алдан2014
1782166837
Бомбардир , может хватит уже нам подсовывать статьи далёкого от футбола человека?
Ответить
алдан2014
1782167005
Ничтожный человек оскорбляет великого. Это из басни про слона и моську. Ай моська,знать она сильна,раз лает на слона
Ответить
ESC-Russia-google
1782197356
В лицо скажешь это Роналду или только в интервью такой смелый, губошлеп биатлонский?!
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
Фабрицио Романо подтвердил уход Сперцяна из «Краснодара»
21:04
2
Геркус внесен в базу «Миротворца»*
20:52
1
«Краснодар» заработает на продаже Сперцяна больше, чем сообщалось
20:40
3
Холанд прокомментировал неучастие в матче с Францией
20:29
3
«Спартак» хочет купить Тюкавина
20:15
5
В «Ахмате» высказались о возможном подписании Дзюбы и Кокорина
19:40
2
Стал известен новый клуб Сперцяна – он будет получать там 6 миллионов евро в год
19:21
15
Мостовой поставил крест на шансах Узбекистана выйти в плей-офф ЧМ-2026
19:17
5
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Ленинградец» (4:0), Ерохин сделал дубль
19:00
7
Все новости
Все новости
В «Зените» оценили игру Дугласа Сантоса за Бразилию на ЧМ-2026
19:58
1
Мостовой поставил крест на шансах Узбекистана выйти в плей-офф ЧМ-2026
19:17
5
Милонов поделился впечатлениями от ЧМ-2026
18:34
5
Российский ЧМ признали лучшим по сравнению с американским
17:58
4
Тренер Аргентины ответил, выйдет ли Месси в основе против Иордании
17:45
Морган: «В 41 год Роналду в теле 30-летнего мужчины»
17:15
Смородская ответила, как Россия выступила бы на ЧМ-2026
16:48
1
Черданцев недоволен регламентом ЧМ-2026
15:51
3
Ташуев удивил выбором лучшей команды ЧМ-2026: «Структура, которую сам проповедую»
14:29
Игрока сборной Уругвая могут дисквалифицировать на 15 матчей
13:57
40-летний Возинья прокомментировал предстоящий матч против Месси
11:08
1
ФотоРоналду провел время с Джорджиной по ходу ЧМ-2026
10:55
Подсчитано, что должен сделать Узбекистан для выхода в плей-офф ЧМ-2026
10:15
4
Жирков вынес вердикт 41-летнему Роналду
09:59
6
ФотоСпартаковец Барко сфотографировался с Месси
09:54
10
Где смотреть матч Иордания – Аргентина: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:28
Где смотреть матч ЮАР – Канада: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:24
ФотоИран рискует вылететь с ЧМ-2026 из-за миллиметрового офсайда
09:24
22
Где смотреть матч Алжир – Австрия: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:20
Где смотреть матч ДР Конго – Узбекистан: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:18
Где смотреть матч Колумбия – Португалия: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:15
Германия и Франция могут встретиться в 1/8 финала ЧМ-2026
09:15
2
Где смотреть матч Хорватия – Гана: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:12
Где смотреть матч Панама – Англия: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:02
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 28 июня
08:54
Бельса прокомментировал вылет сборной Уругвая с ЧМ-2026
08:50
3
Определились соперники Германии, Франции и Норвегии в 1/16 финала ЧМ-2026
08:33
СпецпроектКто из этих легионеров забивал на ЧМ в качестве игрока РПЛ? Новый тест от «Бомбардира»
08:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 