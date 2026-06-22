Губерниев прокомментировал перформанс Месси, оскорбив Роналду

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рекорд нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Раньше я был уверен в Криштиану Роналду! Но он сегодня полено! Слабак в португальской сборной!

Иное дело – Месси, сильный и командный игрок! Полезный в коллективе! Мощный и великий! Но уступающий Диего Марадоне в футбольном мастерстве! Ибо видел в игре и того и другого!» – написал Губерниев.