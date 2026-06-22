Месси стал единолично лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Лионель Месси вывел сборную Аргентины вперед в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира против Австрии, отличившись на 39-й минуте.

Капитан аргентинцев реабилитировался за незабитый пенальти в дебюте встречи – на девятой минуте Месси не сумел переиграть вратаря с одиннадцатиметровой отметки, однако полчаса спустя все же распечатал австрийские ворота. Счет после первого тайма – 1:0 в пользу действующих чемпионов мира.

Теперь у Месси 17 голов на чемпионате мира. Он стал единолично лучшим бомбардиром в истории турнира, опередив немца Мирослава Клозе (16 голов).