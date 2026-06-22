Дедушка Нигматуллин ждет ребенка от супруги, которая на 28 лет младше него

У бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина родится еще один ребенок. Мамой будет его жена Эвелина, которая младше на 28 лет.
«Мы в статусе будущих родителей. Для меня это очень круто. Конечно, я думал о том, как буду себя ощущать в этой роли, ведь у меня уже есть внучка, я дедушка.
Но готовиться стать отцом – это невероятное чувство. Я сейчас нахожусь на таком подъеме. Хочется делать еще больше, чтобы моя семья была счастлива и ни в чем не нуждалась. Это огромный стимул», – сказал спортсмен.
- Ранее Нигматуллин заявил, что остался без элитной недвижимости после развода с уже бывшей женой.
- Он признался, что очень доверял бывшей жене, поэтому оформил на нее две квартиры – в Москве за 120 миллионов рублей и в Майами за 850 тысяч долларов.
- Пара была в браке 27 лет и имеет двух сыновей.
Источник: телеграм-канал Starhit