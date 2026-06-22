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  • Дедушка Нигматуллин ждет ребенка от супруги, которая на 28 лет младше него

Дедушка Нигматуллин ждет ребенка от супруги, которая на 28 лет младше него

22 июня, 16:52
6

У бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина родится еще один ребенок. Мамой будет его жена Эвелина, которая младше на 28 лет.

«Мы в статусе будущих родителей. Для меня это очень круто. Конечно, я думал о том, как буду себя ощущать в этой роли, ведь у меня уже есть внучка, я дедушка.

Но готовиться стать отцом – это невероятное чувство. Я сейчас нахожусь на таком подъеме. Хочется делать еще больше, чтобы моя семья была счастлива и ни в чем не нуждалась. Это огромный стимул», – сказал спортсмен.

  • Ранее Нигматуллин заявил, что остался без элитной недвижимости после развода с уже бывшей женой.
  • Он признался, что очень доверял бывшей жене, поэтому оформил на нее две квартиры – в Москве за 120 миллионов рублей и в Майами за 850 тысяч долларов.
  • Пара была в браке 27 лет и имеет двух сыновей.

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Источник: телеграм-канал Starhit
Россия. Премьер-лига Нигматуллин Руслан
Комментарии (6)
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Max-Min-vkontakte
1782137607
даа, бедный ребёнок: ему (или ей) уготована участь, едва родившись - стать дядей (или тётей) уже существующей племянице..
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...уефан
1782138886
...Ночевала су.чка молодая На груди седого дедугана... Утром в путь она собралась рано, По карманам весело шмоная... (с). /адаптация/...
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СильныйМозг
1782140140
Не понимаю о каких чувствах он говорит? Жена беременна, а он на кокаине?
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Evgenijgerasimov607@gmail
1782140839
Зачем нужен этот старый пердулет,если молодых полно
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Plyash
1782145975
Дедушка Руслан , удачи и счастья тебе , ты заслужил . Будь осторожен , про бывшую прошманду не забывай .
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k611
1782147697
Ничего удивительного, не она же старше его на 28 лет...
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