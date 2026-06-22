Дедушка Нигматуллин ждет ребенка от супруги, которая на 28 лет младше него

У бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина родится еще один ребенок. Мамой будет его жена Эвелина, которая младше на 28 лет.

«Мы в статусе будущих родителей. Для меня это очень круто. Конечно, я думал о том, как буду себя ощущать в этой роли, ведь у меня уже есть внучка, я дедушка.

Но готовиться стать отцом – это невероятное чувство. Я сейчас нахожусь на таком подъеме. Хочется делать еще больше, чтобы моя семья была счастлива и ни в чем не нуждалась. Это огромный стимул», – сказал спортсмен.