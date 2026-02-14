«Хочется верить, что у нас история любви»: Нигматуллин – о 28-летней разнице с женой

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин на ютуб-канале «Алена, Блин!» высказался о 28-летней разнице в возрасте с женой Эвелиной.

«Я никогда не думал, что, имея разницу в возрасте 28 лет, можно говорить на одном языке. Это же пропасть. Она родилась в 2002 году. Я выступал на чемпионате мира, мне было 27 лет, это большая разница.

К моему большому удивлению, у нас одинаковые вкусы в музыке, еде, мировоззрении, в какой-то философии, несмотря на огромную разницу.

Я, конечно, устал в последнее время, особенно на начальном этапе, когда меня называли то «Руслан Лепс», то «Руслан Дибров». То есть постоянный поиск какой-то параллели наших отношений, но хочется верить, что у нас другая история любви.

Понятно, что через 10 лет будут определенные вопросы, через 20 лет. Но жизнь научила меня наслаждаться сегодняшним днем, думая о будущем», – сказал Нигматуллин.