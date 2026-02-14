Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Хочется верить, что у нас история любви»: Нигматуллин – о 28-летней разнице с женой

«Хочется верить, что у нас история любви»: Нигматуллин – о 28-летней разнице с женой

Вчера, 14:32
8

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин на ютуб-канале «Алена, Блин!» высказался о 28-летней разнице в возрасте с женой Эвелиной.

«Я никогда не думал, что, имея разницу в возрасте 28 лет, можно говорить на одном языке. Это же пропасть. Она родилась в 2002 году. Я выступал на чемпионате мира, мне было 27 лет, это большая разница.

К моему большому удивлению, у нас одинаковые вкусы в музыке, еде, мировоззрении, в какой-то философии, несмотря на огромную разницу.

Я, конечно, устал в последнее время, особенно на начальном этапе, когда меня называли то «Руслан Лепс», то «Руслан Дибров». То есть постоянный поиск какой-то параллели наших отношений, но хочется верить, что у нас другая история любви.

Понятно, что через 10 лет будут определенные вопросы, через 20 лет. Но жизнь научила меня наслаждаться сегодняшним днем, думая о будущем», – сказал Нигматуллин.

  • Ранее Нигматуллин заявил, что остался без элитной недвижимости после развода с уже бывшей женой.
  • Он признался, что очень доверял бывшей жене, поэтому оформил на нее две квартиры – в Москве за 120 миллионов рублей и в Майами за 850 тысяч долларов.
  • Пара была в браке 27 лет и имеет двух сыновей.

Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Нигматуллин Руслан
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1771069657
А как же Батраков, который встречается с Подшибякиной, которая старше его на 10 лет)
Ответить
Цугундeр
1771071514
"От мертвого осла Уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный."(с) Остап Бендер.
Ответить
...уефан
1771073856
...Старо, как этот бренный мир И все сценарии давно известны...
Ответить
FWSPM
1771082588
У тебя с головой проблемы парень. Какая там любовь.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1771089856
Зачем ей нужен старый Пердулет
Ответить
Безлимит
1771091698
Но жизнь научила меня наслаждаться сегодняшним днем, думая о будущем», – сказал Нигматуллин.===Вот тут по моему главное. Хрен его знает что там с нами дальше будет.Сегодня ты есть, а завтра...не гарантировано. Так что Руслан сейчас ловит момент. А завтра что будет, то будет. Одно только понятно--все мы когда то умрем.
Ответить
