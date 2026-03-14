Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Подробности переговоров Бонгонда и «Ордабасы»

14 марта, 13:16
4

«Ордабасы» ведет переговоры о возможной аренде Тео Бонгонда у «Спартака».

Представители Бонгонда запросили у шымкентского клуба зарплату в размере 1,3 миллиона евро в год, а президент «Ордабасы» Дархан Кызайбаев лично заинтересован в трансфере.

Также утверждается, что «Ордабасы» предложил «Спартаку» вариант аренды нападающего на полгода, при котором зарплата игрока составит около 534 тысяч евро. Стороны, как сообщает источник, продолжают переговоры.

  • Тео Бонгонда выступает за «Спартак» после перехода из «Кадиса».
  • Ранее он также играл за «Зюлте-Варегем», «Генк», «Трабзонспор» и «Сельту», а за сборную ДР Конго провел 25 матчей и забил 5 мячей.
  • 30-летний Бонгонда в этом сезоне провел 5 матчей за «Спартак». Результативными действиями Тео не отметился.

Еще по теме:
Стал известен итог переговоров «Спартака» и «Ордабасы» по трансферу Бонгонда 4
Комментарий «Ордабасы» по переговорам с Бонгонда 2
У спартаковца Бонгонда появился вариант в соседней стране 2
Источник: телеграм-канал Эльдара Аманбаева
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Спартак Ордабасы Бонгонда Тео
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1773483576
Так речь про аренду? - тогда вполне рабочий вариант, а там посмотрим, заодно и форму после травмы наберет!
Ответить
zigbert
1773485389
Ему обязательно сейчас нужна практика.
Ответить
c 7890
1773485785
1,3 миллиона евро в год ------Вот он заломил. Там в Казахстане Нани -чемпион Европы, ЛЧ выигрывал в МЮ, пусть и постарше--но и то на 720 тыс. евро в год согласился. А у этого Бонгонда какие достижения ? . У него еще и травма.Самый топовый клуб Сельта. Губу он раскатал не по чину.)))
Ответить
Everest13
1773488485
Иди уже куда нибудь, это лучше чем сидеть на лавочке
Ответить
Главные новости
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
2
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
1
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
3
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
3
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
3
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
4
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
4
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 