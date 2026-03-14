Подробности переговоров Бонгонда и «Ордабасы»

«Ордабасы» ведет переговоры о возможной аренде Тео Бонгонда у «Спартака».
Представители Бонгонда запросили у шымкентского клуба зарплату в размере 1,3 миллиона евро в год, а президент «Ордабасы» Дархан Кызайбаев лично заинтересован в трансфере.
Также утверждается, что «Ордабасы» предложил «Спартаку» вариант аренды нападающего на полгода, при котором зарплата игрока составит около 534 тысяч евро. Стороны, как сообщает источник, продолжают переговоры.
- Тео Бонгонда выступает за «Спартак» после перехода из «Кадиса».
- Ранее он также играл за «Зюлте-Варегем», «Генк», «Трабзонспор» и «Сельту», а за сборную ДР Конго провел 25 матчей и забил 5 мячей.
- 30-летний Бонгонда в этом сезоне провел 5 матчей за «Спартак». Результативными действиями Тео не отметился.
Источник: телеграм-канал Эльдара Аманбаева