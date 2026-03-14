Подробности переговоров Бонгонда и «Ордабасы»

«Ордабасы» ведет переговоры о возможной аренде Тео Бонгонда у «Спартака».

Представители Бонгонда запросили у шымкентского клуба зарплату в размере 1,3 миллиона евро в год, а президент «Ордабасы» Дархан Кызайбаев лично заинтересован в трансфере.

Также утверждается, что «Ордабасы» предложил «Спартаку» вариант аренды нападающего на полгода, при котором зарплата игрока составит около 534 тысяч евро. Стороны, как сообщает источник, продолжают переговоры.