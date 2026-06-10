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  • В «Локомотиве» анонсировали «пересборку состава» этим летом

В «Локомотиве» анонсировали «пересборку состава» этим летом

10 июня, 20:54
7

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил, что в команде произойдут серьезные изменения летом.

– Грядет ли перестройка состава этим летом?

– Скажу так: нам предстоит определенная пересборка состава. Не хочу конкретно говорить по позициям и именам в данный момент, но работа ведется. Предстоит серия трансферных комитетов. Спортивный блок и генеральный директор ежедневно работают над данными вопросами.

– Это пересборка с упором на российских игроков из собственной академии?

– Абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил четыре года назад. Мы продолжаем ее придерживаться. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с пятью легионерами. И могу сказать, что не будем выходить за показатель три-четыре иностранца. Мы сможем посмотреть на рынок дружественных стран, если не найдем российского игрока, который бы устраивал нас по соотношению цена – качество.

  • «Локомотив» финишировал на третьем месте в прошедшем сезоне РПЛ.
  • Ранее стало известно, что клуб планирует продать игроков на 40-50 миллионов, чтобы выжить.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (7)
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Император Бомжей
1781114308
Пока единственный московский клуб, который вызывает уважение! Русским составом заняли 3 место, молодцы! Да, с финансами щас туго, но это не говорит о том, что Локо не сможет бороться за медали!
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Цугундeр
1781116008
"Ну да, так и есть" -подумал Пиняй, сидя на кортах в нерабочем тамбуре и сплёвывая на пол шелуху от семок. .. Поезд , тем временем, тронулся.
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Красногорск_Фан
1781118920
Как обычно поменяют быка на барана барана на петуха петуха на свисток
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FCSpartakM
1781121915
"Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники" Ну так они этого придерживают кое -как. Молодых игроков не много, ну если не считать людей, которым больше 21го. Куча игроков с паспортом приходят уже готовыми. Воробьев, Бакаев, Руденко, Комличенко и т.д. Да и в команде появляются люди тип Веры или Рамиреса.
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