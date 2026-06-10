В «Локомотиве» анонсировали «пересборку состава» этим летом

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил, что в команде произойдут серьезные изменения летом.

– Грядет ли перестройка состава этим летом?

– Скажу так: нам предстоит определенная пересборка состава. Не хочу конкретно говорить по позициям и именам в данный момент, но работа ведется. Предстоит серия трансферных комитетов. Спортивный блок и генеральный директор ежедневно работают над данными вопросами.

– Это пересборка с упором на российских игроков из собственной академии?

– Абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил четыре года назад. Мы продолжаем ее придерживаться. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с пятью легионерами. И могу сказать, что не будем выходить за показатель три-четыре иностранца. Мы сможем посмотреть на рынок дружественных стран, если не найдем российского игрока, который бы устраивал нас по соотношению цена – качество.