Глава «Локо» прокомментировал готовящийся трансфер Карпукаса в «Зенит»

Генеральный директор «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о подготовке ухода Артема Карпукаса в «Зенит».

«Идут переговоры. Он является воспитанником «Локомотива», с молодых лет прошел всю систему. Артем нам очень дорог – я очень хочу, чтобы он продолжал карьеру у нас.

Но иногда футболист хочет какого-то дальнейшего развития, перемен в жизни. Сейчас с Артемом ведем работу. Будем решать», – сказал Нагорных.