Глава «Локо» прокомментировал готовящийся трансфер Карпукаса в «Зенит»

Генеральный директор «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о подготовке ухода Артема Карпукаса в «Зенит».
«Идут переговоры. Он является воспитанником «Локомотива», с молодых лет прошел всю систему. Артем нам очень дорог – я очень хочу, чтобы он продолжал карьеру у нас.
Но иногда футболист хочет какого-то дальнейшего развития, перемен в жизни. Сейчас с Артемом ведем работу. Будем решать», – сказал Нагорных.
- У Карпукаса контракт с «Локо» истекает в 2027 году – сторонам не удается договориться о его продлении.
- Артем – воспитанник железнодорожников.
- Его статистика за главную команду: 140 матчей, 6 голов, 5 ассистов. Рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»