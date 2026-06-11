«Локомотив» заинтересовался бразильским защитником

«Локомотив» собрал предварительную информацию об условиях возможного трансфера защитника Сабино из «Сан-Паулу».

Официального предложения пока не поступало, клуб РПЛ в ближайшие дни примет решение о том, будет ли делать следующие шаги.

Сабино привлекателен для возможных покупателей благодаря опыту, качеству в игре при выходе из обороны и возможности перейти за сумму, которую считают доступной для европейского рынка.

В «Сан-Паулу» ждут возможного движения по трансферу со стороны «Локомотива».