«Локомотив» заинтересовался бразильским защитником

«Локомотив» собрал предварительную информацию об условиях возможного трансфера защитника Сабино из «Сан-Паулу».
Официального предложения пока не поступало, клуб РПЛ в ближайшие дни примет решение о том, будет ли делать следующие шаги.
Сабино привлекателен для возможных покупателей благодаря опыту, качеству в игре при выходе из обороны и возможности перейти за сумму, которую считают доступной для европейского рынка.
В «Сан-Паулу» ждут возможного движения по трансферу со стороны «Локомотива».
- В этом году 29-летний Сабино провел за клуб 24 матча, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1 миллион евро.
- В 2024 году футболистом интересовалось «Динамо».
Источник: страница Radar da Bola в соцсети X