«Зенит» предложил 25 миллионов за российского игрока

«Зенит» пытается купить у «Динамо» нападающего Константина Тюкавина. Сделано официальное предложение.
«Несколько дней назад питерцы направили в московский клуб предложение о трансфере Константина Тюкавина. Сине-бело-голубые предложили свыше 20 миллионов евро. Правда, этот оффер был отклонен», – написал источник.
Другой инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале уточняет, что «Зенит» предложил 25 миллионов евро, но в рассрочку.
- Ранее представители топ-менеджмента «Динамо» Александр Ивлев и Павел Пивоваров в своих интервью заявляли, что клуб не планирует расставаться с Тюкавиным.
- Контракт форварда действует до 2030 года.
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
- Ранее «Зенит» предлагал два варианта сделки по форварду.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»