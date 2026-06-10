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«Зенит» предложил 25 миллионов за российского игрока

10 июня, 23:33
11

«Зенит» пытается купить у «Динамо» нападающего Константина Тюкавина. Сделано официальное предложение.

«Несколько дней назад питерцы направили в московский клуб предложение о трансфере Константина Тюкавина. Сине-бело-голубые предложили свыше 20 миллионов евро. Правда, этот оффер был отклонен», – написал источник.

Другой инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале уточняет, что «Зенит» предложил 25 миллионов евро, но в рассрочку.

  • Ранее представители топ-менеджмента «Динамо» Александр Ивлев и Павел Пивоваров в своих интервью заявляли, что клуб не планирует расставаться с Тюкавиным.
  • Контракт форварда действует до 2030 года.
  • Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
  • В составе сборной России он оформил 2+2 в 9 играх.
  • Ранее «Зенит» предлагал два варианта сделки по форварду.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин
Комментарии (11)
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oyabun
1781137374
Если уже начали такие суммы реально предлагать, то заберут.
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Kollljan
1781151363
Хватит этих агентских игр вокруг этого бездаря! Не нужен он Зениту.
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R_a_i_n
1781153804
Ипучий лимит цены на доморощенных в космос отправил🚀
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Дубина
1781155131
В ипотеку скоро аль-бзянит начнет брать!! ЗПРФ...
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ilich55
1781155734
Ментам деньги не нужны. 50 лет без побед больше устраивает.......
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Литейный 4 (returned)
1781156022
Вот что делает российский паспорт. В европе разве его купят за цену даже в 2 раза ниже? Гыгыгы
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Боцман59rus
1781157167
_ за такую цену отдавайте этого вечно травмированного бездаря не глядя и с бантиком запакуйте
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СильныйМозг
1781157610
Динамики 100 пудов ждут предложения дельфина на Тюкавина! Они стремятся в "Абсолютное дно"!
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Good_win_ФКСМ
1781160261
а бо.мжарня все по проторенной дорожке - купить паспортистов, ослабив конкурентов, потом усадить паспортистов на лавку и купить очередную связку бананоедов....
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Анатолий-Зыба-vkontakte
1781192588
Не понимаю зачем врать , не уверен лучше помолчи , ближе будешь к умному
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