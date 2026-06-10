«Зенит» предложил 25 миллионов за российского игрока

«Зенит» пытается купить у «Динамо» нападающего Константина Тюкавина. Сделано официальное предложение.

«Несколько дней назад питерцы направили в московский клуб предложение о трансфере Константина Тюкавина. Сине-бело-голубые предложили свыше 20 миллионов евро. Правда, этот оффер был отклонен», – написал источник.

Другой инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале уточняет, что «Зенит» предложил 25 миллионов евро, но в рассрочку.