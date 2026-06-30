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  • Кокорин – о попадании в колонию: «Вспоминаю ту историю со смехом»

Кокорин – о попадании в колонию: «Вспоминаю ту историю со смехом»

30 июня, 10:52
7

Российский нападающий Александр Кокорин рассказал, как относится к истории с отбыванием срока в местах лишения свободы.

– Недавно ты запостил фото в футболке с отсылкой к истории в «Кофемании». В чем прикол?

– Это просто подарок. Хожу в ней не на камеру. Никакой ностальгии по тем временам нет. Вспоминаю ту историю только со смехом.

  • В 2018 году Кокорин и бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев приняли участие в нескольких драках в центре Москвы, в том числе в кафе «Кофемания».
  • По итогам рассмотрения дела в суде оба футболиста получили реальные сроки в колонии. В сентябре 2019 года они вышли на свободу.

Этим летом Кокорин вернулся в Москву после выступлений в Европе и позировал в футболке с принтом, где он предстал в суде в наручниках.

  • 35-летний Кокорин ранее покинул кипрский «Арис», где в минувшем сезоне провел 23 матча и забил 1 гол.
  • Он не играл в РПЛ с января 2021 года, когда ушел из «Спартака».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Кокорин Александр
Комментарии (7)
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Литейный 4 (returned)
1782807478
Наркобарыге Свинси Промясу наверное тоже смешно тянуть срок 7 лет. Гыгыгы
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Айболид
1782807845
Это потому ,что ты в V.I.P. хате чалил . Вот сунули бы тебя в общую ...
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...уефан
1782808185
...и нам смешно было. Повторишь?...
Ответить
MaxRnD
1782808694
Не полегчало ? Значит ещё всё впереди ....
Ответить
АКС-74У
1782813633
**** блатная
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Good_win_ФКСМ
1782820530
Комментарий удален пользователем
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