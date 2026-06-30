Кокорин – о попадании в колонию: «Вспоминаю ту историю со смехом»

Российский нападающий Александр Кокорин рассказал, как относится к истории с отбыванием срока в местах лишения свободы.

– Недавно ты запостил фото в футболке с отсылкой к истории в «Кофемании». В чем прикол?

– Это просто подарок. Хожу в ней не на камеру. Никакой ностальгии по тем временам нет. Вспоминаю ту историю только со смехом.

В 2018 году Кокорин и бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев приняли участие в нескольких драках в центре Москвы, в том числе в кафе «Кофемания».

По итогам рассмотрения дела в суде оба футболиста получили реальные сроки в колонии. В сентябре 2019 года они вышли на свободу.

Этим летом Кокорин вернулся в Москву после выступлений в Европе и позировал в футболке с принтом, где он предстал в суде в наручниках.