Кокорин – о попадании в колонию: «Вспоминаю ту историю со смехом»

Российский нападающий Александр Кокорин рассказал, как относится к истории с отбыванием срока в местах лишения свободы.
– Недавно ты запостил фото в футболке с отсылкой к истории в «Кофемании». В чем прикол?
– Это просто подарок. Хожу в ней не на камеру. Никакой ностальгии по тем временам нет. Вспоминаю ту историю только со смехом.
- В 2018 году Кокорин и бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев приняли участие в нескольких драках в центре Москвы, в том числе в кафе «Кофемания».
- По итогам рассмотрения дела в суде оба футболиста получили реальные сроки в колонии. В сентябре 2019 года они вышли на свободу.
Этим летом Кокорин вернулся в Москву после выступлений в Европе и позировал в футболке с принтом, где он предстал в суде в наручниках.
- 35-летний Кокорин ранее покинул кипрский «Арис», где в минувшем сезоне провел 23 матча и забил 1 гол.
- Он не играл в РПЛ с января 2021 года, когда ушел из «Спартака».
Источник: Sport24