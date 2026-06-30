Семин оценил игру футболистов РПЛ на чемпионате мира

Юрий Семин поделился впечатлениями от выступления игроков из российских клубов на ЧМ-2026.

Всего планировалось участие в чемпионате мира 11 футболистов из РПЛ.

«Игроки РПЛ достойно представляют нашу лигу на ЧМ-2026 – выходят в стартовых составах своих сборных, забивают.

Особенно выделяется Дуглас Сантос, который провел отличный групповой этап в составе сборной Бразилии.

Все это положительно влияет на имидж РПЛ в футбольном мире», – сказал Сeмин.