Семин оценил игру футболистов РПЛ на чемпионате мира

Юрий Семин поделился впечатлениями от выступления игроков из российских клубов на ЧМ-2026.
Всего планировалось участие в чемпионате мира 11 футболистов из РПЛ.
«Игроки РПЛ достойно представляют нашу лигу на ЧМ-2026 – выходят в стартовых составах своих сборных, забивают.
Особенно выделяется Дуглас Сантос, который провел отличный групповой этап в составе сборной Бразилии.
Все это положительно влияет на имидж РПЛ в футбольном мире», – сказал Сeмин.
- Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
- Всего будет сыграно 104 матча.
Источник: «Советский спорт»