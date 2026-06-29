Карпин показал, как проводит отпуск – с беременной женой и бутылкой пива в руке

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выложил в соцсетях видео из отпуска.

На кадрах 57-летний специалист в компании беременной супруги пьет пиво на пляже.

«Когда весь год ждал отпуск, чтобы пить с ней пиво на пляже, а она сорвала тебе все планы», – говорится в описании к ролику.