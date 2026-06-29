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  • Карпин показал, как проводит отпуск – с беременной женой и бутылкой пива в руке

Карпин показал, как проводит отпуск – с беременной женой и бутылкой пива в руке

29 июня, 21:43
6

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выложил в соцсетях видео из отпуска.

На кадрах 57-летний специалист в компании беременной супруги пьет пиво на пляже.

«Когда весь год ждал отпуск, чтобы пить с ней пиво на пляже, а она сорвала тебе все планы», – говорится в описании к ролику.

  • Карпин женился на Дарье в 2017 году. Они знакомы с детства Дарьи, которое проходило в Эстонии – на родине Карпина.
  • У пары две общих дочери.
  • Помимо них у Валерия есть еще три дочери, а у Дарьи – одна.
  • Сейчас Карпины ждут мальчика.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (6)
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Император 1
1782758842
Декрет бери и вали из сборной!
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Иван Петров 1986
1782760655
Как это поможет нашему футболу?
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akrokodayl
1782761563
Комментарий скрыт модератором
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k611
1782763876
Пример молодёжи...
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VVM1964
1782768947
Улыбнуло 🤣...
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