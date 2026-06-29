Карпин показал, как проводит отпуск – с беременной женой и бутылкой пива в руке

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выложил в соцсетях видео из отпуска.
На кадрах 57-летний специалист в компании беременной супруги пьет пиво на пляже.
«Когда весь год ждал отпуск, чтобы пить с ней пиво на пляже, а она сорвала тебе все планы», – говорится в описании к ролику.
- Карпин женился на Дарье в 2017 году. Они знакомы с детства Дарьи, которое проходило в Эстонии – на родине Карпина.
- У пары две общих дочери.
- Помимо них у Валерия есть еще три дочери, а у Дарьи – одна.
- Сейчас Карпины ждут мальчика.
Источник: «Бомбардир»