Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Нидерландах

Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки на улицах городов в Нидерландах.

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 марокканцы победили нидерландцев (1:1, по пенальти 3:2).

Как сообщает De Telegraaf, в Гааге на улицы вышли сотни людей – сначала они праздновали победу своей команды, но затем ситуация вышла из-под контроля. Полиция применила водометы для разгона разбушевавшейся толпы, как минимум один человек был задержан.

В Амстердаме на улице отмечены большие группы людей, некоторые из них носили маски и выкрикивали оскорбления в адрес полицейских.

В Утрехте водители автомобилей с флагами Марокко выглядывали из окон и нарушали правила дорожного движения. Молодые люди в балаклавах срывали дорожные ограждения. Машины заезжали на тротуары и велосипедные дорожки.

Журналист Оуэн О’Брайен опубликовал видео, на котором группа людей в Гааге нападает на полицейских-мотоциклистов. Правоохранители пытались остановить скутер, однако были вынуждены отступить ради собственной безопасности.

На кадрах видно, как в сотрудников полиции бросают различные предметы, а один из участников беспорядков подбегает к мотоциклисту и пытается ударить его ногой.