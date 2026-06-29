«Я ❤️ Питер»: как прошла презентация Фелипе Аугусто в «Зените»

Сегодня, 29 июня, «Зенит» объявил о переходе нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора».

Презентация новичка прошла в Санкт-Петербурге. Бразилец пришел на нее в белой футболке с надписью «Я ❤️ Питер».

Аугусто почеканил мяч на сцене, после чего ему вручили клубную майку.