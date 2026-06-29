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  • «Я ❤️ Питер»: как прошла презентация Фелипе Аугусто в «Зените»

«Я ❤️ Питер»: как прошла презентация Фелипе Аугусто в «Зените»

29 июня, 19:57
10

Сегодня, 29 июня, «Зенит» объявил о переходе нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора».

Презентация новичка прошла в Санкт-Петербурге. Бразилец пришел на нее в белой футболке с надписью «Я ❤️ Питер».

Аугусто почеканил мяч на сцене, после чего ему вручили клубную майку.

  • 22-летний Аугусто провел в «Трабзонспоре» один сезон и забил 15 голов в 40 матчах.
  • Сообщалось, что сумма его трансфера в «Зенит» составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.
  • С новичком заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.
  • Бразилец будет выступать за «Зенит» под девятым номером.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Аугусто Фелипе
Комментарии (10)
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Бумбраш
1782753193
Уже накачали болотным газом? Или паспорт отняли?
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Император Бомжей
1782753531
Вот кто бы что не говорил... А песня классная у Зенита, Ленинград группа молодец! Также бы хотел отметить песню Челси, прям заходит, ну и Спартак Москва! Считаю очень хорошими клубными песнями! Если кому про Челси, то Chelsea boys in blue
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Номэд
1782754301
С детства за питер и бом.жей...
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azamaglushkov
1782754810
Комментарий скрыт модератором
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Иван Петров 1986
1782755814
Ты любишь не питер, а бабло.
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Mirak92
1782757802
Питер. Разносчик Солей, проституток, продажности и бандитов. Чекайте, сейчас налетят бакланы клевать
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Айболид
1782759662
подручные карателя "параши" незамедлительно явились сюда , нагадить по привычке ,но поняв ,что их вонючие мнения никого не интересуют , уползли обратно в своё навозное логово .
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Strige
1782760996
Бедный... он еще не знает в какое болото он попал )))
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Hector вернулся
1782761651
Скорее газовое бабло
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