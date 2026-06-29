«Я ❤️ Питер»: как прошла презентация Фелипе Аугусто в «Зените»

Сегодня, 29 июня, «Зенит» объявил о переходе нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора».
Презентация новичка прошла в Санкт-Петербурге. Бразилец пришел на нее в белой футболке с надписью «Я ❤️ Питер».
Аугусто почеканил мяч на сцене, после чего ему вручили клубную майку.
- 22-летний Аугусто провел в «Трабзонспоре» один сезон и забил 15 голов в 40 матчах.
- Сообщалось, что сумма его трансфера в «Зенит» составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.
- С новичком заключен контракт по схеме «4+1» с зарплатой, предположительно, в размере 2,1 миллиона евро в год.
- Бразилец будет выступать за «Зенит» под девятым номером.
Источник: телеграм-канал «Зенита»