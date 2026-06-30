«Ростов» подписал бразильского защитника

Раскрыто имя третьего летнего новичка «Ростова». Ранее клуб бесплатно подписал Максима Мухина и арендовал Даниила Голикова у «Краснодара».
Теперь же желто-синие договорились со свободным агентом Игором Ногейрой.
Бразильский центральный защитник присоединится к новой команде в ближайшее время – сегодня истекает его контракт с «Сабахом».
Соглашение Ногейры с «Ростовом» будет рассчитано на два года.
- 31-летний футболист провел в «Сабахе» два сезона.
- Он забил 4 гола в 62 матчах.
- Рыночная стоимость Ногейры – 650 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»