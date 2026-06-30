«Ростов» подписал бразильского защитника

Раскрыто имя третьего летнего новичка «Ростова». Ранее клуб бесплатно подписал Максима Мухина и арендовал Даниила Голикова у «Краснодара».

Теперь же желто-синие договорились со свободным агентом Игором Ногейрой.

Бразильский центральный защитник присоединится к новой команде в ближайшее время – сегодня истекает его контракт с «Сабахом».

Соглашение Ногейры с «Ростовом» будет рассчитано на два года.