Реакция Семина на переход Джикии в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о решении железнодорожников подписать контракт с Георгием Джикией.

«Джикия – опытный игрок, хотя у него, на мой взгляд, был большой пропуск в карьере.

Это высококвалифицированный футболист. Другое дело, какое у него физическое состояние, это вопрос сегодняшнего дня, какую программу ему дадут тренеры.

Если наберет физические кондиции, конечно, он будет помощником», – считает Семин.