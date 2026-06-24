Реакция Семина на переход Джикии в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о решении железнодорожников подписать контракт с Георгием Джикией.
«Джикия – опытный игрок, хотя у него, на мой взгляд, был большой пропуск в карьере.
Это высококвалифицированный футболист. Другое дело, какое у него физическое состояние, это вопрос сегодняшнего дня, какую программу ему дадут тренеры.
Если наберет физические кондиции, конечно, он будет помощником», – считает Семин.
- 32-летний Джикия перешел в «Локомотив» из турецкого «Антальяспора» на правах свободного агента.
- Он заключил с новым клубом контракт до 30 июня 2027 года.
- Георгий – воспитанник академии «Локо».
- Сообщалось, что его зарплата в московской команде составит чуть более 3 миллионов рублей в месяц + бонусы.
Источник: ТАСС