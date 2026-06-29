В «Сосьедаде» отреагировали на новость о переговорах с «Краснодаром» по Захаряну

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате отрицает наличие переговоров с «Краснодаром».
Сообщалось, что «быки» пойдут за Арсеном Захаряном в случае продажи Эдуарда Сперцяна.
«Не понимаем, о каких именно новостях идет речь, но на данный момент мы не ведем переговоров ни по одному футболисту.
Медиа, которые распространяют информацию об уходе Захаряна, еще не сообщили ничего, что оказалось бы правдой.
Что касается переговоров с «Краснодаром» по трансферу Арсена, то их нет», – сказал Мундуате.
- Хавбека купили летом 2023 года у «Динамо» за 13 миллионов евро.
- Захарян за три года в «Сосьедаде» оформил 3+3 в 65 матчах.
- В прошедшем сезоне он отличился одним забитым мячом в 21 игре.
- У российского футболиста контракт до 2029 года.
Источник: Sport24