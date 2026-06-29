В «Сосьедаде» отреагировали на новость о переговорах с «Краснодаром» по Захаряну

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате отрицает наличие переговоров с «Краснодаром».

Сообщалось, что «быки» пойдут за Арсеном Захаряном в случае продажи Эдуарда Сперцяна.

«Не понимаем, о каких именно новостях идет речь, но на данный момент мы не ведем переговоров ни по одному футболисту.

Медиа, которые распространяют информацию об уходе Захаряна, еще не сообщили ничего, что оказалось бы правдой.

Что касается переговоров с «Краснодаром» по трансферу Арсена, то их нет», – сказал Мундуате.