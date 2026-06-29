Кокорин пошутил о топливном кризисе в России

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин высказался о проблемах с топливом в стране.
- В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.
- Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.
- Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.
– Проблема с бензином на тебе сказывается?
– Я пока без машины, так что об этом не задумываюсь. На самокат буду пересаживаться.
- Кокорин находится в статусе свободного агента после ухода из «Ариса».
- 35-летний нападающий забил в минувшем сезоне 1 гол в 23 матчах.
Источник: Sport24