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Кокорин пошутил о топливном кризисе в России

29 июня, 19:19
19

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин высказался о проблемах с топливом в стране.

  • В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.
  • Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.
  • Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.

– Проблема с бензином на тебе сказывается?

– Я пока без машины, так что об этом не задумываюсь. На самокат буду пересаживаться.

  • Кокорин находится в статусе свободного агента после ухода из «Ариса».
  • 35-летний нападающий забил в минувшем сезоне 1 гол в 23 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Кокорин Александр
Комментарии (19)
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k611
1782750386
С его доходами можно шутить.
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рылы
1782750631
вчера пришлось поступиться принципами и заправиться на лукойле 🤣 причём, в области. рядом с домом вообще всё закрыто или очереди на километр. а там (в области) какая-то сельпошная заправка на 2 колонки, очередь минут 20-25. но эти дезеувы больше 20 литров не наливают. вот так и живём. а скоро выборы, и 146%, конечно же, за единую россию 😄
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Император Бомжей
1782752402
Не понимаю людей, которые в большом городе пользуются своим транспортом! Вы умственно отсталые или как вас назвать? Я понимаю малые города, дороги, но большие города это фиаско! Вы считали сколько обходится личный транспорт, вы либо тупые либо богатые!
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azamaglushkov
1782754824
Комментарий скрыт модератором
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Император 1
1782758015
🤣🤣🤣 как смешно (сарказм)
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Киран Коннор
1782764590
В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС-интересно,а где не ввели ограничения,хотел бы узнать(Валдай,Рублевка,Кремль не в счет)
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RusPlan
1782791736
это а.хуено футбольная новость
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