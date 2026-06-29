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«Сосьедад» не намерен дальше терпеть Захаряна

29 июня, 16:34
11

«Реал Сосьедад» намерен расстаться с Арсеном Захаряном после трех невыразительных сезонов полузащитника в испанском клубе.

  • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года за 12 миллионов евро.
  • За три сезона 23-летний россиянин провел всего 49 матчей в составе бело-голубых и забил три гола.
  • Контракт Захаряна с «Реал Сосьедадом» рассчитан до 2029 года.

После прихода Пеллегрино Матараццо на пост главного тренера ситуация Захаряна резко ухудшилась: он принял участие лишь в семи встречах Ла Лиги и Кубка Испании.

Клуб рассматривает вариант с арендой футболиста. Одним из возможных вариантов называется «Краснодар», который проявил интерес к полузащитнику. Отмечается, что после скромных результатов в Испании найти Захаряну место на европейском рынке будет непросто.

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Источник: AS
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Краснодар Захарян Арсен
Комментарии (11)
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Император Бомжей
1782740434
А где ж те армяшки с сайта, которые орали что он талант великий, а я говорил, что он днище позорное! Выперли из крепкого средняка не самой сильной лиги с позором!
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evgevg13
1782740747
Ну не играл. Но на минтаевую икру с маргарином то заработал...
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BRAZILES
1782740796
это же ждет и Сперцтяна
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Mirak92
1782740959
А че так?) Батраков тоже обосреться. С условными унылыми Крыльями да Оренбургом отыграл) все легенда)
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Литейный 4 (returned)
1782741221
Впарили им зачётно некудышного армяшку. Сейчас впарят в свинарню хряков поднимать с колен. Гыгыгы
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baggio80
1782742271
🤣🤣🤣
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k611
1782743399
Не чего удивительного...
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СильныйМозг
1782747226
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