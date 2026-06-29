«Сосьедад» не намерен дальше терпеть Захаряна

«Реал Сосьедад» намерен расстаться с Арсеном Захаряном после трех невыразительных сезонов полузащитника в испанском клубе.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года за 12 миллионов евро.

За три сезона 23-летний россиянин провел всего 49 матчей в составе бело-голубых и забил три гола.

Контракт Захаряна с «Реал Сосьедадом» рассчитан до 2029 года.

После прихода Пеллегрино Матараццо на пост главного тренера ситуация Захаряна резко ухудшилась: он принял участие лишь в семи встречах Ла Лиги и Кубка Испании.

Клуб рассматривает вариант с арендой футболиста. Одним из возможных вариантов называется «Краснодар», который проявил интерес к полузащитнику. Отмечается, что после скромных результатов в Испании найти Захаряну место на европейском рынке будет непросто.