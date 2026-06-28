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  • Агент Захаряна обозначил, на каком этапе трансфер Арсена в «Краснодар»

Агент Захаряна обозначил, на каком этапе трансфер Арсена в «Краснодар»

Сегодня, 16:49
4

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, отреагировал на интерес к игроку со стороны «Краснодара».

«Никто из «Краснодара» к нам и в «Реал Сосьедад» не обращался. Поэтому на данный момент мне нечего сказать по этому поводу, потому ни Арсену, ни нам, ни клубу об этом ничего не известно из-за отсутствия обращения.

На данный момент Арсен в отпуске и скоро вернется в Испанию и начнет подготовку к сезону», – сказал Голубин.

  • Хавбека купили летом 2023 года у «Динамо» за 13 миллионов евро.
  • Захарян за три года в «Сосьедаде» оформил 3+3 в 65 матчах.
  • В прошедшем сезоне он отличился одним забитым мячом в 21 игре. У российского футболиста контракт до 2029 года.

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Источник: Sport24
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (4)
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Томик
1782656435
"Краснодару" делать нечего, что ли? Зачем ему этого хрустального лентяя покупать?
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subbotaspartak
1782659974
В этом есть одна причина: Как Краснодар без армянина...
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val69
1782663030
Ему б вообще завязать с футболом... Инородное тело...
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