Агент Захаряна обозначил, на каком этапе трансфер Арсена в «Краснодар»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, отреагировал на интерес к игроку со стороны «Краснодара».
«Никто из «Краснодара» к нам и в «Реал Сосьедад» не обращался. Поэтому на данный момент мне нечего сказать по этому поводу, потому ни Арсену, ни нам, ни клубу об этом ничего не известно из-за отсутствия обращения.
На данный момент Арсен в отпуске и скоро вернется в Испанию и начнет подготовку к сезону», – сказал Голубин.
- Хавбека купили летом 2023 года у «Динамо» за 13 миллионов евро.
- Захарян за три года в «Сосьедаде» оформил 3+3 в 65 матчах.
- В прошедшем сезоне он отличился одним забитым мячом в 21 игре. У российского футболиста контракт до 2029 года.
Источник: Sport24