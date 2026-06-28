Агент Захаряна обозначил, на каком этапе трансфер Арсена в «Краснодар»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, отреагировал на интерес к игроку со стороны «Краснодара».

«Никто из «Краснодара» к нам и в «Реал Сосьедад» не обращался. Поэтому на данный момент мне нечего сказать по этому поводу, потому ни Арсену, ни нам, ни клубу об этом ничего не известно из-за отсутствия обращения.

На данный момент Арсен в отпуске и скоро вернется в Испанию и начнет подготовку к сезону», – сказал Голубин.