Известна стоимость самого дешевого и самого дорогого билетов на финал ЧМ-2026

Билеты на финал чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной еще доступны.

Самый дешевый из имеющихся билетов можно купить за 700 тысяч рублей (4451 евро). Их продают перекупщики на специально созданной самой ФИФА платформе. Продавцы самостоятельно устанавливают стоимость билета, а ФИФА берет комиссию с продавца и покупателя (по 15%).

Цена самого дорого из имеющихся билетов – 900 миллионов рублей. За такую сумму продаeтся место не в VIP-ложе, а в секторе верхнего яруса стадиона в Нью-Йорке: эта сумма превышает номинальную стоимость билета в 1158 раз.

К примеру, на финал ЧМ-2018 в России можно было попасть всего за 7040 рублей.

Финал пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

Аргентина с Месси защищает титул.

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