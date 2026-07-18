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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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70-летний Бубнов засмотрелся на грудь коллеги по эфиру

Вчера, 18:27
8

Резидент «Коммент.Шоу» Александр Бубнов оказался в одном эфире с коллегой Маргаритой Юргенсон.

По ходу работы в эфире Бубнов засматривался на грудь девушки.

Ранее Маргарита рассказала, что видит только одним глазом.

Кроме того, Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».

  • Юргенсон работала на клубном ТВ ХК «Ак Барс».
  • На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.
  • Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3» и «НТВ».

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Скриншот эфира ютуб-канала «Коммент.Шоу»

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (8)
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Нейтральный болельщик
1784388576
Красавчик Буба))
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рылы
1784388948
100% понимания, 0% осуждения.
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Интерес
1784389421
Уже никакого дресс-кода.Лучше бы вообще разделась и на стол вскочила, нейтрализовав старого блудливого фавна.
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Император 1
1784390078
Очередная футбольная новость
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Бригадный
1784391914
Бубнов всегда был крутым мужиком. В данном конкретном случае вопрос риторический: какой бы настоящий мужчина не заценил такую красоту?
Ответить
MaxRnD
1784392850
Что в это время делал сын Плющенко ?
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Иван Петров 1986
1784393622
Молодец !
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Рыло свина
1784469098
Ещё имеет интерес!
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