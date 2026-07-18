70-летний Бубнов засмотрелся на грудь коллеги по эфиру

Резидент «Коммент.Шоу» Александр Бубнов оказался в одном эфире с коллегой Маргаритой Юргенсон.
По ходу работы в эфире Бубнов засматривался на грудь девушки.
Ранее Маргарита рассказала, что видит только одним глазом.
Кроме того, Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».
- Юргенсон работала на клубном ТВ ХК «Ак Барс».
- На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.
- Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3» и «НТВ».
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Скриншот эфира ютуб-канала «Коммент.Шоу»
Источник: «Бомбардир»