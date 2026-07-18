70-летний Бубнов засмотрелся на грудь коллеги по эфиру

Резидент «Коммент.Шоу» Александр Бубнов оказался в одном эфире с коллегой Маргаритой Юргенсон.

По ходу работы в эфире Бубнов засматривался на грудь девушки.

Ранее Маргарита рассказала, что видит только одним глазом.

Кроме того, Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».

Юргенсон работала на клубном ТВ ХК «Ак Барс».

На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.

Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3» и «НТВ».

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Скриншот эфира ютуб-канала «Коммент.Шоу»