Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ведущая «Матч ТВ» ослепла на один глаз

Сегодня, 23:14

Маргарита Юргенсон, ведущая «Матч ТВ», рассказала о проблемах со зрением. Девушка с детства не видит на один глаз.

«С детства у меня беда с глазами.

Те, кто давно со мной в соцсетях, знают, что я вижу только одним глазом. Да-да, такое бывает. И, как видите, это не мешает мне работать на ТВ, постоянно читая тексты, а так же водить машину.

Человеческий организм очень умный, особенно детский! Он «помогает» своему хозяину. Когда правый глаз перестал видеть, то всю нагрузку на себя взял левый! Он видит 100%!

У меня никогда не возникало комплексов или переживаний на эту тему, потому что мне не с чем сравнивать. Я не знаю, как смотреть двумя глазами. Наверное, там фулл эч ди, да?

Конечно, я страдаю глазным давлением, у меня он «устает» и тогда все начинает расплываться. Но это означает лишь то, что нужно отдохнуть от чтения, телефонов, мониторов», – поделилась Юргенсон.

Ранее Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».

  • Юргенсон работала на клубном ТВ ХК «Ак Барс».
  • На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.
  • Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3» и «НТВ».

Ведущая «Матч ТВ» похвасталась пышной грудью: «Побуду вашей валентинкой»

Ведущая «Матч ТВ» выложила эротичные кадры в купальнике

Ведущая «Матч ТВ» взбудоражила поклонников своей грудью: «Как же им там тесно»

Еще по теме:
Олег Иванов дал совет «Локомотиву», как поступить с Бариновым
«Краснодар» установил ценник на Диего Косту
Представитель Дзюбы: «Наш футбол заслужил, чтобы Артем еще поиграл» 2
Источник: телеграм-канал Маргариты Юргенсон
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1765657580
У нас и судьи такие же.
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
4
Лига 1. Сафонов помог «ПСЖ» отстоять гостевую победу над «Метцем» (3:2)
23:02
1
«Краснодар» установил ценник на Диего Косту
22:20
Определился соперник «ПСЖ» по финалу Межконтинентального кубка
21:59
Стало известно о конфликте среди игроков «Сочи»
21:33
4
Месси номинировали на звание «Короля Америки», такой приз уже есть у игрока «Зенита»
21:21
1
Мостовой заявил, что «Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне
21:09
4
Сафонов выйдет в старте на 3-й матч «ПСЖ» подряд, Шевалье – в запасе
20:32
2
Рахимов близок к отставке из «Рубина»
20:22
2
Стало известно, какой рекорд хочет побить Дзюба в 2026 году
19:13
5
Все новости
Все новости
Ведущая «Матч ТВ» ослепла на один глаз
23:14
1
Олег Иванов дал совет «Локомотиву», как поступить с Бариновым
22:55
Представитель Дзюбы: «Наш футбол заслужил, чтобы Артем еще поиграл»
21:38
2
Мостовой заявил, что «Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне
21:09
4
ФотоВ «Локомотиве» определили лучшего игрока ноября-декабря
20:45
Рахимов близок к отставке из «Рубина»
20:22
2
Словенец из «Динамо Мх» пожаловался на криминал в Европе
20:18
2
Фото«Сочи» заинтересовался форвардом сборной Парагвая
19:29
1
Стало известно, какой рекорд хочет побить Дзюба в 2026 году
19:13
5
«Зенит» готов продать защитника за 20-25 миллионов евро
19:04
6
«Краснодар» сохранит бразильского защитника
18:33
Божович предложил «Спартаку» назначить тренерский дуэт
18:26
10
Сын Семака выпустил сборник стихов на английском языке
18:15
15
Премиальный спонсор увеличит финансирование махачкалинского «Динамо»
18:05
2
Мостовой назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ
17:45
9
Словенец из «Динамо Мх» определил страну с самыми красивыми девушками
17:25
1
«Спартаку» посоветовали тренера-иностранца: «Российские тренеры ничего не добились»
17:07
2
Видео«Ты умеешь на механике?»: Мойзес провел тест-драйв легендарной «девятки»
16:51
6
«Полный провал»: детальный анализ работы Дюкова во главе РФС
16:39
14
«Спартаку» посоветовали возвратить бывшего тренера: «Вернет фирменный стиль»
16:18
3
Словенец из «Динамо Мх» рассказал, сколько денег тратит в месяц в Махачкале
15:52
2
Назван самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в 2025 году
15:46
2
Арабские шейхи планируют купить клуб РПЛ
15:33
22
Мостовой: «Я делал по 20 ассистов за сезон, но их почему-то не считали»
15:28
3
«Флуминенсе» планирует заплатить 10 миллионов за основного защитника «Зенита»
15:15
2
Представитель Дзюбы одним прилагательным оценил 2025 год для Артема
14:37
Названа причина сокращения бюджета «Зенита»
14:28
7
ФотоЛучший игрок в истории «Краснодара» завершил карьеру
14:21
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 