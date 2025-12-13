Ведущая «Матч ТВ» ослепла на один глаз

Маргарита Юргенсон, ведущая «Матч ТВ», рассказала о проблемах со зрением. Девушка с детства не видит на один глаз.

«С детства у меня беда с глазами.

Те, кто давно со мной в соцсетях, знают, что я вижу только одним глазом. Да-да, такое бывает. И, как видите, это не мешает мне работать на ТВ, постоянно читая тексты, а так же водить машину.

Человеческий организм очень умный, особенно детский! Он «помогает» своему хозяину. Когда правый глаз перестал видеть, то всю нагрузку на себя взял левый! Он видит 100%!

У меня никогда не возникало комплексов или переживаний на эту тему, потому что мне не с чем сравнивать. Я не знаю, как смотреть двумя глазами. Наверное, там фулл эч ди, да?

Конечно, я страдаю глазным давлением, у меня он «устает» и тогда все начинает расплываться. Но это означает лишь то, что нужно отдохнуть от чтения, телефонов, мониторов», – поделилась Юргенсон.

Ранее Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».

Юргенсон работала на клубном ТВ ХК «Ак Барс».

На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.

Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3» и «НТВ».

Ведущая «Матч ТВ» похвасталась пышной грудью: «Побуду вашей валентинкой»

Ведущая «Матч ТВ» выложила эротичные кадры в купальнике

Ведущая «Матч ТВ» взбудоражила поклонников своей грудью: «Как же им там тесно»