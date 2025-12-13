Клубу РПЛ грозит трансферный бан

«Пари НН» находится на грани трансферного бана. Причина – задолженность по переходу Реналдо Сефаса.

«Клуб не может выплатить агентские в размере 450 тысяч евро за переход Реналдо Сефаса

Нижегородцы уже откладывали платеж с лета на 15 декабря. Однако руководство вновь заявило, что у клуба нет денег на комиссию за трансфер. Реналдо перешел в команду Алексея Шпилевского летом в качестве свободного агента.

Теперь представители футболиста, которым и полагаются выплаты, намерены обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с просьбой наложить на «Нижний» запрет на подписание новых игроков», – написал источник.