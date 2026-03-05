Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»

Вратарь Александр Прохоров подписал контракт с «Ротором» и будет играть за вторую команду волгоградцев.

Ранее он выступал за молодежную команду «Спартака».

19-летний голкипер начинал заниматься футболом в «Олимпии», позже перешeл в СШ «Ротор». В июле 2023-го он стал игроком петербургской «Звезды», где дебютировал в профессиональном футболе.

В августе 2024 года Прохоров перебрался в «Спартак», за который выступал в ЮФЛ.