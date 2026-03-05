Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»

Вратарь Александр Прохоров подписал контракт с «Ротором» и будет играть за вторую команду волгоградцев.
Ранее он выступал за молодежную команду «Спартака».
19-летний голкипер начинал заниматься футболом в «Олимпии», позже перешeл в СШ «Ротор». В июле 2023-го он стал игроком петербургской «Звезды», где дебютировал в профессиональном футболе.
В августе 2024 года Прохоров перебрался в «Спартак», за который выступал в ЮФЛ.
- «Ротор-2» сыграет в группе 3 дивизиона Б Второй лиги.
- За «Звезду» Прохоров провел в сумме 5 матчей во Второй лиге и FONBET Кубке России, пропустил 16 голов.
Источник: страница «Ротор» молодежный в соцсети VK