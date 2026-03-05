В «Црвене Звезде» высказались о возможном трансфере Соболева

«Црвена Звезда» не заинтересована в подписании форварда «Зенита» Александра Соболева. Об этом сообщил генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич.
Ранее стало известно, что «Зенит» хотел продать Соболева в «Црвену Звезду» зимой, однако главный тренер команды Деян Станкович отказался от российского нападающего.
«Информация о возможном переходе Соболева в «Црвену Звезду» не соответствует действительности. Игрок не мог перейти в наш клуб этой зимой», – сказал Терзич.
- Александр Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года.
- До перехода в петербургский клуб форвард играл за «Спартак». Петербуржцы заплатили за спортсмена 10 миллионов евро.
- В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- До возобновления сезона РПЛ комментатор Геннадий Орлов намекал, что «Зенит» не против избавиться от Соболева, но предложений по футболисту не поступало.
- Накануне Александр принес «Зениту» победу в матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0).
Источник: «Спорт-Экспресс»