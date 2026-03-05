В «Црвене Звезде» высказались о возможном трансфере Соболева

«Црвена Звезда» не заинтересована в подписании форварда «Зенита» Александра Соболева. Об этом сообщил генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич.

Ранее стало известно, что «Зенит» хотел продать Соболева в «Црвену Звезду» зимой, однако главный тренер команды Деян Станкович отказался от российского нападающего.

«Информация о возможном переходе Соболева в «Црвену Звезду» не соответствует действительности. Игрок не мог перейти в наш клуб этой зимой», – сказал Терзич.