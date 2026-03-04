Евсеев – о «Зените» в Кубке России: «Постараемся, чтобы они столетие на следующий год отмечали»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев ярко высказался о предстоящем противостоянии с «Зенитом» в FONBET Кубке России.

Команды встретятся в 1/2 финала Пути регионов.

Матч пройдет в период с 17 по 19 марта на «Газпром Арене».

Проигравший вылетит из турнира.

«С победой! Поедем посмотрим очень красивый город, Санкт-Петербург, с пользой проведем время.

А еще сыграем игру, постараемся, чтобы они столетие на следующий год отмечали», – заявил Евсеев в обращении к футболистам «Динамо Мх».