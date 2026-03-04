Соболев объяснил, почему не радовался голу «Балтике»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался об игре с «Балтикой».

Петербуржцы на выезде победили калининградцев со счетом 1:0 во 2-м раунде 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

– Когда забили, создалось впечатление, что не сразу стали радоваться. Или показалось?

– Почему? Я радовался. Все же видели, что я сделал, скрывать нет смысла. Я показал свои эмоции, но ничего такого не имел в виду (улыбается).

– Голевая комбинация получилась классической?

– Не знаю, такой или нет, но, по-моему, все началось с аута, а потом забили хороший гол. Были забегания и скидки. После передачи от Андрея Мостового мне оставалось только попасть в ворота, что было сделать довольно просто.

– Почему так тяжело сложились оба матча с «Балтикой»?

– Это хорошая, квалифицированная команда. Когда готовились к игре в РПЛ, знали, что она будет тяжелейшей. «Балтика» мало пропускает, хорошо играет. Поэтому в Калининграде было все то же самое, что и в Санкт-Петербурге. Это читалось.

Им хотелось дома отыграться за поражение на «Газпром Арене», а тут кубковая встреча на вылет, поле не самого лучшего качества. Понимали, что вновь будет тяжелая игра. Слава богу, что победили.

– Как на игру влияло поле?

– Все видели, что футбол был больше силовой, а не комбинационный, с большим количеством единоборств. Так что повлияло.

– До вашего гола на 79-й минуте не было мысли о серии пенальти?

– Нет, но после гола прекрасно понимали, что если пропустим, то будет серия пенальти. В таких матчах последние минуты всегда нервные.