Кирьяков дал совет «Спартаку», что делать дальше

Бывший динамовец Сергей Кирьяков прокомментировал крупное кубковое поражение «Спартака» от бело-голубых (2:5).

Бело-голубые выиграли со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

У динамовцев отличились дважды Муми Нгамале, а также Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко; у спартаковцев – Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.

Проигравший по сумме двух матчей вылетит в Путь регионов.

«Разгром «Спартака» – неожиданный результат. Но он показал, на каких уровнях сейчас находятся команды. «Динамо» на ходу, оно объективно сильнее. Во втором тайме «Спартак» поплыл. Игроки допускали серьезные ошибки. Они потеряли концентрацию. Не хочу перехваливать «Динамо». Завтра команда проиграет и риторика изменится.

А «Спартак» жаль. Он продолжает делать акцент на зарубежных тренерах. Клубу пора включить голову и обратить внимание на наших специалистов. Можно рассмотреть вариант с приглашением тренеров с «спартаковским» прошлым. Назначение Карседо в очередной раз показало, что надо давать шанс своим», – сказал Кирьяков.