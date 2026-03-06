Введите ваш ник на сайте
Кирьяков дал совет «Спартаку», что делать дальше

6 марта, 22:19
17

Бывший динамовец Сергей Кирьяков прокомментировал крупное кубковое поражение «Спартака» от бело-голубых (2:5).

«Разгром «Спартака» – неожиданный результат. Но он показал, на каких уровнях сейчас находятся команды. «Динамо» на ходу, оно объективно сильнее. Во втором тайме «Спартак» поплыл. Игроки допускали серьезные ошибки. Они потеряли концентрацию. Не хочу перехваливать «Динамо». Завтра команда проиграет и риторика изменится.

А «Спартак» жаль. Он продолжает делать акцент на зарубежных тренерах. Клубу пора включить голову и обратить внимание на наших специалистов. Можно рассмотреть вариант с приглашением тренеров с «спартаковским» прошлым. Назначение Карседо в очередной раз показало, что надо давать шанс своим», – сказал Кирьяков.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Кирьяков Сергей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1772828673
Все не так! Динамо обычная серая средняя команда. Спартак проиграл из за тренера, который учудил с перестановками и все ради Зобнина. Без полузащиты играть невозможно!
Ответить
Desma
1772828990
Все такие умные языком трепать. Кто только не раздавал советы. Осталось взять интервью у папы Римского, что он думает на этот счёт и можно подводить черту.
Ответить
FWSPM
1772832186
до дураков долго доходит...причем тут тренер если там полкоманды давно пора в шею гнать?
Ответить
алдан2014
1772847816
Ничего ещё не ясно товарищ,хорош муть разгонять. То что у нашего нынешнего Спартака со стержнем слабовато,так мы сами знаем. Когда идёт,что то не по плану ,то команда нервяк ловит. Это всего лишь один матч,не стоит заморачиваться. Карседо ещё просто не понял ,что за товарищи аля Литвинов, уровень не Спартака
Ответить
нейтральныйкакникто
1772851789
Завтра команда проиграет и риторика изменится.Вот ключевой момент!. И Кирьяков первым будет ФЛЮГЕРОМ!!!!
Ответить
нейтральныйкакникто
1772852446
Бывший динамовец , бывший карсруэц?????Ныне тренер без команды!!!Ревность к тренерам -иностранцам!!!Что-то тут не всё однозначно!!!
Ответить
_Sasha_
1772857199
Просто убрать с команды Данилу деревянного, Рому пешехода, Литвинова привоз, и вратаря донного...
Ответить
BykAs
1772859493
Но они будут давиться и есть кактус.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1772862812
Что делать спартаку? Принять как должное, что есть ещё как минимум 8 команд сильнее лузеров. Гыгыгы
Ответить
FCSpartakM
1772867239
Спартаку надо иметь вес в кулуарах РПЛ. Мы видим, что и кони там поднялись, когда Орешкин начал туда вливать свое влияние и общаться от имени клуба с большими дядьками. А Спартак сейчас - это обособленный проект акционеров, которые не очень умеют прийти к единому мнению. Даже при бестолковом Федуне порядка было больше, он просто не холодной головы. Но решения принимал сам. Сейчас принимать решения некому.
Ответить
