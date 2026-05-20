Погребняк определил лучшего игрока сезона РПЛ

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк ответил, какого футболиста считает сильнейшим в сезоне РПЛ-2025/26.

«Лучший игрок сезона РПЛ – Кордоба. Здесь дело не в количестве голов, хотя он провeл результативный сезон. Просто по тому, как он цепляется, ведeт борьбу.

Это фундаментальный игрок для «Краснодара». Лучше него игрока я не вижу», – сказал Погребняк.