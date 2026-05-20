Агент Тюкавина упрекнул игроков «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, считает, что его клиент недобрал голов из-за партнеров по команде.

Форвард бело-голубых забил 10 мячей в 22 играх РПЛ-2025/26.

Еще трижды он отличился в 9 матчах FONBET Кубка России.

«Костя нормально провел для себя сезон, ниже своего уровня он точно не упал.

Как я и говорил, он забьет свои 10 голов, а если бы партнеры по команде не жадничали в некоторых моментах, то я уверен, что и отметку в 15 голов Костя преодолел бы.

Не забывайте, что он вернулся после «крестов» – я не сомневался, что он продолжит играть так же, как до травмы. После возвращения он забивал практически в каждом матче. Лично я доволен его игрой», – сказал агент.