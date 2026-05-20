Орлов – о легионере «Зенита»: «Достоин играть в топ-клубах Европы»

Комментатор Геннадий Орлов высоко отозвался о вингере «Зенита» Луисе Энрике.
«Я хочу сказать, что Луис Энрике достоин играть в топ-клубах [Европы]. И не надо будет обижаться, если он уйдeт.
Ему надо прогрессировать. Он очень потенциально силeн. И, конечно, ему нужны другие партнeры – от этого тоже никуда не деться», – сказал Орлов.
- В январе 2025 года «Зенит» приобрел Энрике за 33 млн евро.
- С тех пор нападающий забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 48 матчах.
- Его контракт с клубом действует до конца 2028 года. В нем есть опция продления еще на год.
- Рыночная стоимость игрока – 24 миллиона евро.
- Энрике попал в итоговую заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.
- Сообщалось, что он интересен «Наполи» и «Лиону».
Источник: «Чемпионат»