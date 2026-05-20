  • Орлов – о легионере «Зенита»: «Достоин играть в топ-клубах Европы»

Сегодня, 11:47
3

Комментатор Геннадий Орлов высоко отозвался о вингере «Зенита» Луисе Энрике.

«Я хочу сказать, что Луис Энрике достоин играть в топ-клубах [Европы]. И не надо будет обижаться, если он уйдeт.

Ему надо прогрессировать. Он очень потенциально силeн. И, конечно, ему нужны другие партнeры – от этого тоже никуда не деться», – сказал Орлов.

  • В январе 2025 года «Зенит» приобрел Энрике за 33 млн евро.
  • С тех пор нападающий забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 48 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до конца 2028 года. В нем есть опция продления еще на год.
  • Рыночная стоимость игрока – 24 миллиона евро.
  • Энрике попал в итоговую заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.
  • Сообщалось, что он интересен «Наполи» и «Лиону».

Россия. Премьер-лига Зенит Энрике Луис Орлов Геннадий
Бумбраш
1779269006
Действительно, профи,играет постоянно,а статистика примерно как у Ливая Гарсии,который в лучшем случае 15 мин на поле и то не всегда.за Ливая 20 отдали,за Энрике зинка 35 отдала,и кто профи? Вот вам вся зинка,дырявая сущность
boris63
1779272211
Статистика самой посредственности, ничем не лучше нашего бегемота Мусаева, разве только в цене.
Император 1
1779272216
Очень смешно
