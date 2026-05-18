Орлов дерзко ответил критикам «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на победу «Зенита» в РПЛ.

«В общем, давайте поздравим «Зенит» с титулом.

Разговоры о нечемпионском футболе? Понимаете, критика должна быть конструктивной. Понятно, что далеко не все у питерцев в прошедшем сезоне получилось. Но! Вообще-то «Зенит» обыграл своего прямого конкурента – «Краснодар» – на его же поле. Вспомните матч первого круга. 2:0, голы Глушенкова и Луиса Энрике. А домашняя встреча с «быками» завершилась вничью.

Весной у «Зенита» тоже были игры, которые он точно может занести себе в актив. С тем же «Динамо», ЦСКА. Так что все в целом по делу.

А огульным критикам – именно огульным – можно сказать в данной ситуации только одно: смотрите на табло», – сказал Орлов.