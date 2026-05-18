Орлов дерзко ответил критикам «Зенита»

18 мая, 15:15
24

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на победу «Зенита» в РПЛ.

«В общем, давайте поздравим «Зенит» с титулом.

Разговоры о нечемпионском футболе? Понимаете, критика должна быть конструктивной. Понятно, что далеко не все у питерцев в прошедшем сезоне получилось. Но! Вообще-то «Зенит» обыграл своего прямого конкурента – «Краснодар» – на его же поле. Вспомните матч первого круга. 2:0, голы Глушенкова и Луиса Энрике. А домашняя встреча с «быками» завершилась вничью.

Весной у «Зенита» тоже были игры, которые он точно может занести себе в актив. С тем же «Динамо», ЦСКА. Так что все в целом по делу.

А огульным критикам – именно огульным – можно сказать в данной ситуации только одно: смотрите на табло», – сказал Орлов.

  • «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
  • Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
  • «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (24)
СильныйМозг
1779106632
Смотрите на табло и сосите уй!
Ответить
VVM1964
1779106850
Орлов = Зенит. "Мы говорим - Ленин, подразумеваем - Партия, мы говорим Партия, подразумеваем - Ленин" !))...
Ответить
Semenycch
1779106991
Зенит в этом чемпионате обыграл и Краснодар и Локо и Спартак и ЦСКА и Балтику и никому из них не проиграл! И теперь эти обыгранные визжат, хрюкают, мычат, по лошадиному ржут. Какофония обыгранных! (слово обыгранных надо заменить на другое, так более точно, но воспитание не позволяет!) :)
Ответить
baggio80
1779107509
Это насколько надо быть убогим клубом, что при победе им даже приходится всем питерским оправдываться и что-то доказывать, позор всего мирового футбола.
Ответить
boris63
1779108352
Орёлик смотри на пенали, и какие их ставили, я уже не говорю о последнем с Ростовом, позорник ты птица. ЦСКА они обыграли весной, весной все ЦСКА обыграли, мертвая лошадь не сопротивлялась. А осенью дома что не обыграли, а птица.
Ответить
Айболид
1779109784
Обиженкам подсунули "деда" , для вымещения своей злобы .
Ответить
Цугундeр
1779110262
) "Слышь, дед, а ты чё такой дерзкий?"- подошли с предъявой к старику Тарасовские гопнники..))
Ответить
МасСуд
1779112369
Продажный чемпионат... пляшут под ******... п.дорасы
Ответить
NewLife
1779115462
Игру с Махачкалой и подаренные судьей два очка чего то не упоминает маразматик)) Смотри на табло вместе с кухуяном и не .изди)
Ответить
Play
1779121935
Последнюю фразу немного обрезали, на самом деле было так - смотрите на табло, на довольное табло Карасёва, выносящего чемодан денег с Ростов-арены.
Ответить
