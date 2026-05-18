Стало известно прозвище Дзюбы в «Спартаке»

18 мая, 00:45
18

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров не верит в возвращение Артема Дзюбы в «Спартак».

«Поддержал бы акцию по приглашению в «Спартак» 38-летнего свободного агента – как сочувствующий, скажем так. Просто я его помню в Тарасовке – 18-летним пионером по прозвищу Хряпа (по меткому определению Максима Калиниченко).

Но внутри клуба, полагаю, на это смотрят… никак. Надо в ротацию подтягивать молодых, поскольку российский костяк «Спартака» на перспективу не убеждает. У Карседо масса идей, они под тренера, а не под известного исполнителя, как это было устроено в «Акроне».

Артeм – спартаковский воспитанник, успешный человек, но добежать до прощального матча дали тем, кто с нимбом – Черенкову, Тихонову. А Дзюба без нимба, не примет его дружное кб-комьюнити», – написал Бодров.

  • У 37-летнего Дзюбы в конце июня истекает контракт с «Акроном».
  • В этом сезоне нападающий «Акрона» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 26 матчах.
  • Сейчас он восстанавливается после мышечной травмы задней поверхности бедра. Ранее Дзюба заявлял, что планирует вернуться в «Спартак».

Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Дзюба Артем
Бумбраш
Пусть Рукаку принимает вшиво-голубое комьюнити,там .бать сколько картонных рекордсменов
MaxRnD
По мотивам подчищенных карманов в раздевалке ?
рылы
"Надо в ротацию подтягивать" бумбраша, мужа её goodwin_фксм, шахту заполярного, спартача80 и т.д. уже подтянули, а они и рады)
Красногвардейчик
У него теперь другое погоняло)) далеко не Хряпа
Цугундeр
) Калина красавчик. Мощный отсыл к Моне и Хряпе- чемпионам Евро по баскету, умудрившихся поиграть в НБА.)
Павелий
Дзюба не только не с нимбом, а в слиянии с Азмуном. Нам такие не нужны.
Юбиляр
В Спартаке он быль "Хряпой", перешел в Зенит и стал "Дрочер" ! Гыгыгы....
DENZILLO-Спартак
Хряпа...))) Дрочер всея Руси его погоняло как выяснилось )))
