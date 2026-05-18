Стало известно прозвище Дзюбы в «Спартаке»

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров не верит в возвращение Артема Дзюбы в «Спартак».

«Поддержал бы акцию по приглашению в «Спартак» 38-летнего свободного агента – как сочувствующий, скажем так. Просто я его помню в Тарасовке – 18-летним пионером по прозвищу Хряпа (по меткому определению Максима Калиниченко).

Но внутри клуба, полагаю, на это смотрят… никак. Надо в ротацию подтягивать молодых, поскольку российский костяк «Спартака» на перспективу не убеждает. У Карседо масса идей, они под тренера, а не под известного исполнителя, как это было устроено в «Акроне».

Артeм – спартаковский воспитанник, успешный человек, но добежать до прощального матча дали тем, кто с нимбом – Черенкову, Тихонову. А Дзюба без нимба, не примет его дружное кб-комьюнити», – написал Бодров.