«Шампанское, коньяк, виски, русская водка!»: Соболев поделился планами после чемпионства

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как будет отмечать чемпионство. Он пригласил всех в ресторан.
«Все в ресторан! Шампанское, коньяк, виски, русская водка! Все в ресторан!» – сказал Соболев.
- «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре. Соболев забил единственный гол с пенальти.
- Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
- «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».
