  • «Шампанское, коньяк, виски, русская водка!»: Соболев поделился планами после чемпионства

«Шампанское, коньяк, виски, русская водка!»: Соболев поделился планами после чемпионства

17 мая, 22:19
18

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как будет отмечать чемпионство. Он пригласил всех в ресторан.

«Все в ресторан! Шампанское, коньяк, виски, русская водка! Все в ресторан!» – сказал Соболев.

  • «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре. Соболев забил единственный гол с пенальти.
  • Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
  • «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
БАЗАРА НЕТ
1779045845
Тушинские замашки
Ответить
Plyash
1779046163
Дельфи , смотри брекеты не проглоти . Или хвост не поломай .
Ответить
Ziklop
1779046473
Вот бухать значит хорошо умеет, тренируется... жаль деревянный для футбола...
Ответить
СильныйМозг
1779046952
Чувствую, будет бухать в одиночку в ресторане или с семьей. Может бромонтановые придут.
Ответить
maygli
1779047126
Сашка - алкашка.
Ответить
Юбиляр
1779047362
"Если б было море пива, я б дельфином стал красивым, если б было море водки - стал бы ты подводной лодкой"(с) !!! Гыгыгы. Гуляй, рванина !!!
Ответить
mikatv
1779050066
Имеет право. Чемпион.
Ответить
Чилим.
1779063706
«Все в ресторан! Шампанское, коньяк, виски, русская водка!» – сказал Соболев -«И проснёмся все на следующий день в обезьяннике. Красота!» .
Ответить
Shtthfckup
1779081467
Но на деле засядет в Доту с чипсами гыгы
Ответить
