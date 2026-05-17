Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эмоции Дивеева после первого чемпионства в карьере

17 мая, 21:19
9

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился впечатлениями от победы в РПЛ. Это его первое чемпионство в карьере. Он перешел в петербургский клуб в зимнее трансферное окно из ЦСКА.

– Сегодня был самый тяжелый матч для меня. Мы прекрасно понимали, какой будет настрой у «Ростова». Они не хотели, чтобы мы выиграли на их арене. Они были заряжены.

– Чемпионская гонка перевернулась после поражения «Краснодара» от «Динамо».

– Все динамовцы – молодцы. Лунев – красавец. Эмоции были, как будто мы выиграли. Будто мы стали чемпионами досрочно. Настрой нашей команды был сумасшедший. Готовились к серьезной борьбе с «Ростовом».

– Когда поняли, что стали чемпионами?

– После финального свистка.

– Вы впервые выиграли золотые медали.

– Честно говоря, не знаю, что сказать. Переживу эмоции и скажу. Такое чувство не передать словами.

  • «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
  • Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
  • «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

Еще по теме:
Названа ошибка Челестини, которая привела к его увольнению из ЦСКА 4
Орлов определил игрока «Зенита», прибавившего благодаря Дивееву 1
Смолов определил лучшего российского центрального защитника 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дивеев Игорь
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1779042111
Ко двору пришелся Игорек. Вырос до крепкого защитника в Зените. С первым трофеем его. Гыгыгы
Ответить
Semenycch
1779042205
Обратили внимание, Дивеев и Нино с первого товарищеского матча еще в межсезонье заиграли так слаженно и умело, как будто они играли в паре еще с детства! Вот что значит талант, помноженный на психологическую совместимость! Кстати, Нино уже собрал чемоданы.
Ответить
knikos
1779042390
Ну да ! В ЦСКА нередко чудил , а в Зените - скала ! В паре с Нино - лучший центр обороны ! Да , кстати , в ЦСКА часто получал травмы , а в Зените ... видать врачи лучше и обстановка в команде . Мои искренние поздравления с первым чемпионством .
Ответить
Semenycch
1779042395
Да, в этом чемпионстве Зенита есть заслуга и заслуга не малая Московского Динамо! То, как игроки Динамо рубились с Краснодаром неделю назад, просто любо дорого! Болельщики Динамо, желаю Вашей команде в следующем сезоне быть в призерах! Не приглашайте больше болванов на должность главного тренера!
Ответить
Plyash
1779047004
Дивеев , по своей поганости ты опередил даже Ловчева , су..ара . Он хоть сменил клуб не за титулы , а Бесков просто послал его в ****** , но он заслужил ... За дело , словом . А ты?
Ответить
Alexander.saf
1779052947
Полупокер, распилить ему медаль пополам
Ответить
Привет, спортсмэн
1779077962
А ведь Дивеев реально лучший защитник в российском футболе. После Ивановича в Зените вообще не было столь качественного защитника.
Ответить
Главные новости
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
5
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
16:30
1
«Спасибо за все, легенда»: Кокорин покинул «Арис»
16:15
7
Все новости
Все новости
«Балтика» поборется за игрока «Спартака»
17:40
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Фото«Краснодар» заинтересовался бывшим игроком молодежной сборной Бразилии
17:14
2
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»
16:03
5
Черчесов высказался о возможном уходе из «Ахмата»
15:40
8
Мостовой отреагировал на назначение Шварца в «Динамо»
15:26
4
Данни поздравил «Зенит» с чемпионством
15:10
1
Гусев рассказал о своих отношениях с Карпиным
15:00
3
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
14:47
5
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
14:31
2
Дуглас Сантос высказался о России после вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026
14:23
8
Черчесов сказал, какой клуб поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ
14:14
7
Агент Тюкавина упрекнул игроков «Динамо»
13:58
Стал известен главный тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
13:39
2
Погребняк определил лучшего игрока сезона РПЛ
13:25
3
Радимов – о выигранном споре: «Надеюсь, у Соболева есть совесть»
12:57
9
Селюк сказал, кто должен тренировать «Динамо»: «Ему сам Путин вручал орден»
12:46
8
Раскрыта позиция Тюкавина по возвращению Шварца в «Динамо»
12:18
1
Бубнов оценил бесплатный уход Бонгонда из «Спартака»
12:12
1
Орлов – о легионере «Зенита»: «Достоин играть в топ-клубах Европы»
11:47
3
Сперцян ответил Луневу, сказавшему, что игроки «Краснодара» не следят за языком
11:30
6
Гусев высказался о трансфере Тюкавина в «Зенит»
11:07
2
Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА
10:43
4
Бубнов: «Всей стране непонятно, кого Карпин приглашает в сборную»
10:21
5
Названо условие для трансфера Тикнизяна в «Зенит»
10:05
8
Игроки «Динамо» против возвращения Шварца
09:46
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 