Эмоции Дивеева после первого чемпионства в карьере

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился впечатлениями от победы в РПЛ. Это его первое чемпионство в карьере. Он перешел в петербургский клуб в зимнее трансферное окно из ЦСКА.

– Сегодня был самый тяжелый матч для меня. Мы прекрасно понимали, какой будет настрой у «Ростова». Они не хотели, чтобы мы выиграли на их арене. Они были заряжены.

– Чемпионская гонка перевернулась после поражения «Краснодара» от «Динамо».

– Все динамовцы – молодцы. Лунев – красавец. Эмоции были, как будто мы выиграли. Будто мы стали чемпионами досрочно. Настрой нашей команды был сумасшедший. Готовились к серьезной борьбе с «Ростовом».

– Когда поняли, что стали чемпионами?

– После финального свистка.

– Вы впервые выиграли золотые медали.

– Честно говоря, не знаю, что сказать. Переживу эмоции и скажу. Такое чувство не передать словами.