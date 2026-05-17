Эмоции Дивеева после первого чемпионства в карьере

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился впечатлениями от победы в РПЛ. Это его первое чемпионство в карьере. Он перешел в петербургский клуб в зимнее трансферное окно из ЦСКА.
– Сегодня был самый тяжелый матч для меня. Мы прекрасно понимали, какой будет настрой у «Ростова». Они не хотели, чтобы мы выиграли на их арене. Они были заряжены.
– Чемпионская гонка перевернулась после поражения «Краснодара» от «Динамо».
– Все динамовцы – молодцы. Лунев – красавец. Эмоции были, как будто мы выиграли. Будто мы стали чемпионами досрочно. Настрой нашей команды был сумасшедший. Готовились к серьезной борьбе с «Ростовом».
– Когда поняли, что стали чемпионами?
– После финального свистка.
– Вы впервые выиграли золотые медали.
– Честно говоря, не знаю, что сказать. Переживу эмоции и скажу. Такое чувство не передать словами.
- «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
- Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
- «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».