Карседо прокомментировал 0:0 «Спартака» с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча с «Динамо Мх».

Команды сыграли в 30-м туре РПЛ со счетом 0:0.

Команда Хуана Карлоса Карседо финишировала на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Красно-белые не могут выиграть медали чемпионата три года подряд.

«Мы хотели победить, но нам не удалось сыграть так, как это нужно было. Соперник играл в оборонительный футбол, нам не удалось создать достаточное количество моментов, чтобы забить. Нам не хватало спокойствия, чтобы контролировать мяч, переводить его с флага на фланг. Мы хотели поберечь Барко, он не мог полноценно принимать участие в тренировках в последние дни», – сказал Карседо.