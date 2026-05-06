Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Названа ошибка Челестини, которая привела к его увольнению из ЦСКА

Названа ошибка Челестини, которая привела к его увольнению из ЦСКА

6 мая, 08:45
4

Уход защитника Игоря Дивеева в «Зенит» повлиял на результаты ЦСКА и увольнение Фабио Челестини. Об этом сообщил экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов.

«Когда Челестини начал работать, ЦСКА выглядел очень здорово как по игре, так и по результатам. Все говорили, что это тот самый тренер, который нужен армейцам, ведь команда заиграла совсем иначе, много молодых игроков начало появляться в составе.

В зимнюю паузу были приобретены такие именитые футболисты, как Баринов, Лусиано [Гонду], и казалось, что ЦСКА станет еще сильнее, но все получилось совсем наоборот. Неизвестно почему, но команда перестала играть, добывать очки. Что произошло – это большой вопрос. Когда есть результат – тренер хороший, когда результата нет – его увольняют.

Еще мне кажется, что на игру ЦСКА повлиял уход Дивеева. Ошибся ли Челестини, дав добро на этот обмен? Как мы видим, да. Никто, конечно, про это не говорит, но видно, что с отсутствием Игоря в обороне у армейцев не так все хорошо, как было. Плюс он, наверное, был лидером раздевалки, мог встряхнуть команду, где‑то напихать. Его сейчас сильно не хватает, – сказал Кечинов.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.

Еще по теме:
ЦСКА посоветовали тренерский штаб, который зайдeт всем 5
Реакция Радимова на увольнение Челестини из ЦСКА 3
ЦСКА хочет назначить экс-тренера «Динамо» – это не Личка 12
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Кечинов Валерий Дивеев Игорь Челестини Фабио
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1778050746
цска в первой половине перебрал очков просто. Команда мало создавала и много забивала. Так не может быть весь сезон. Вот и перерыв сбросил этот фарт. Второе- слишком перегрузились трансферами. Зимой не нужно накупать игроков пачками, тем более сомнительного уровня. На этом уже многие обжигались.
Ответить
САДЫЧОК
1778051411
Дивеев слабый защитник ни скорости, не подвижности, внизу не может играть , хрустальный и т.д. Ошибка Челестини наверное в Облякове, который бесполезный на поле и слабый вратарь.
Ответить
Главные новости
Генич высказался о скорой отставке Семака из «Зенита»
11:17
3
Вердикт ЭСК по отмененному голу «Краснодара» в матче с «Акроном»
10:48
«Зениту» предрекли поражение от аутсайдера «Сочи»
10:37
11
Реакция «Локо» на переговоры Галактионова с ЦСКА
10:22
«Краснодар» завтра может оформить чемпионство
09:53
12
«Спартак» нашел форварда в Турции
09:44
3
Карседо не рассчитывает на форварда «Спартака»
09:36
4
Уход игроков «Спартака» и «Зенита», «Реал» договорился с Моуринью, россияне потопили турецкий клуб и другие новости
00:48
1
Кержаков назвал матч 29-го тура РПЛ, где гости «просто уничтожат» хозяев
00:18
13
ФотоЖена Заболотного выложила эротическое фото на фоне допинг-скандала вокруг мужа
Вчера, 23:57
18
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец Эменике скучает по России
11:02
«Сочи» добирался на матч с «Зенитом» больше суток
10:26
4
Черчесов назвал матч 29-го тура РПЛ, где одна команда будет мстить другой
10:15
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 11 мая 2026
10:08
Где смотреть матч «Спартак» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 11 мая 2026
10:06
Где смотреть матч «Пари НН» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 11 мая 2026
10:04
Где смотреть матч «Акрон» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 11 мая 2026
10:02
«Спартак» нашел форварда в Турции
09:44
3
Карседо не рассчитывает на форварда «Спартака»
09:36
4
Мостовой определил, по чьей вине «Зенит» не стал досрочным чемпионом
09:27
3
ФотоСписок фартовых зенитовских судей
09:19
4
Кержаков назвал матч 29-го тура РПЛ, где гости «просто уничтожат» хозяев
00:18
13
Семшов объяснил, почему ЦСКА повалился весной
00:06
ФотоЖена Заболотного выложила эротическое фото на фоне допинг-скандала вокруг мужа
Вчера, 23:57
18
Инсайдер анонсировал уход ключевого игрока «Зенита»
Вчера, 23:01
7
Рабинер прокомментировал выход в РПЛ «Факела» и «Родины»
Вчера, 22:35
3
Глушенков сказал, может ли «Зенит» проиграть «Сочи»
Вчера, 21:45
25
Игроком «Спартака» заинтересовались клубы Португалии
Вчера, 21:14
4
Мостовой назвал самое страшное явление, которое может быть на Земле
Вчера, 20:42
15
Пономарев возмущен выплатой 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ
Вчера, 20:15
68
«Спартак» определил лучший гол в ворота ЦСКА в 21-м веке
Вчера, 19:22
3
Российский миллиардер, помогавший ЦСКА, может стать инвестором другого клуба РПЛ
Вчера, 17:42
5
В Греции и Турции рассмотрят россиянина, которого не купили «Краснодар» и «Спартак»
Вчера, 17:12
1
ФотоРадимов выложил фото с легендами «Спартака»
Вчера, 16:33
26
Президент РПЛ сделал заявление о будущем Дзюбы
Вчера, 16:12
14
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» в следующем сезоне
Вчера, 15:40
Новичок РПЛ рассчитывает сохранить защитника «Динамо» и вратаря «Акрона»
Вчера, 14:51
Тренер «Зенита» летает в Бразилию с двумя бутылками водки
Вчера, 14:37
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 