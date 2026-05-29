  • «Легенда клуба»: «Зенит» поздравил Аршавина с днем рождения

Вчера, 10:41
26

«Зенита» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения. Бывшему капитану петербургского клуба исполнилось сегодня 45 лет.

«Сегодня свой день рождения отмечает легенда «Зенита», чье имя навсегда вписано в историю. Благодарим за яркие эмоции, незабываемые победы и огромный вклад в успехи сине-бело-голубых.

Желаем здоровья, благополучия и новых достижений! С днем рождения, Андрей Сергеевич», – написала пресс-служба клуба.

  • Аршавин – воспитанник «Зенита».
  • Он выступал за основную команду в периоды с 2000 по 2008 год и с 2012 по 2015 год.
  • На его счету 376 матчей, 80 голов, 110 результативных передач.

Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (26)
...уефан
1780040996
..."В сорок пять, в сорок пять, баба ягодка опять!")... И с Днюхой, Андрюха!...
Ответить
Павелий
1780042137
А где новость про реальный 50-летний юбилей Титова?! Его Спартак тоже поздравил.
Ответить
Цугундeр
1780044891
Присоединяюсь. А про Титова где? Оба красавцы.
Ответить
