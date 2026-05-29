«Легенда клуба»: «Зенит» поздравил Аршавина с днем рождения

«Зенита» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения. Бывшему капитану петербургского клуба исполнилось сегодня 45 лет.
«Сегодня свой день рождения отмечает легенда «Зенита», чье имя навсегда вписано в историю. Благодарим за яркие эмоции, незабываемые победы и огромный вклад в успехи сине-бело-голубых.
Желаем здоровья, благополучия и новых достижений! С днем рождения, Андрей Сергеевич», – написала пресс-служба клуба.
- Аршавин – воспитанник «Зенита».
- Он выступал за основную команду в периоды с 2000 по 2008 год и с 2012 по 2015 год.
- На его счету 376 матчей, 80 голов, 110 результативных передач.
Источник: телеграм-канал «Зенита»