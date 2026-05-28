«Спартаку» выставили ценник на испанского латераля

28 мая, 21:16
4

Спортивный директор «Алавес» Серхио Фернандес отреагировал на интерес «Спартака» к латералю Виктору Параде.

«Нам ничего неизвестно об интересе «Спартака» к Параде. К нам никто не обращался.

За сколько мы готовы продавать защитника? Минимальная цена – 5 миллионов евро», – сказал Фернандес.

  • Парада провел продуктивный сезон-2024/25 за «Алавес». Он начинал чемпионат как левый защитник, а ближе к концу сезона действовал в центре обороны. Универсальность футболиста привлекла внимание на трансферном рынке.
  • Контракт Парады с «Алавесом» рассчитан до 2029 года. Прошлым летом клуб продлил соглашение на фоне прогресса игрока. За последний год рыночная стоимость защитника выросла более чем на 1,5 млн евро и достигла 2 млн. «Алавес» будет рассматривать предложения значительно выше этой суммы.
  • Парада – воспитанник «Алавеса», в академию которого он перешел из системы «Ред Булл». В сезоне-2023/24 он выступал в аренде за «Мирандес», где стал одним из ключевых игроков команды, едва не вышедшей в Примеру.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Алавес Спартак Парада Виктор
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
IVANRUS777
1779995593
К нам никто не обращался, но на всякий случай цену поднимем в 3 раза.
Ответить
ziborock
1779998880
Заголовок: "Спартаку выставили ценник на испанского латераля" Цитата из статьи:"Нам ничего неизвестно об интересе «Спартака» к Параде. К нам никто не обращался."😀😀😀 Истина где то рядом!©
Ответить
SLADE2019
1780033555
Ну а что? Все в духе Кахигао. Заплатить в 2, 5 раза больше цены за средненького, даже по меркам РПЛ игрока.
Ответить
алдан2014
1780034600
Чудесный заголовок
Ответить
