«Спартаку» выставили ценник на испанского латераля

Спортивный директор «Алавес» Серхио Фернандес отреагировал на интерес «Спартака» к латералю Виктору Параде.
«Нам ничего неизвестно об интересе «Спартака» к Параде. К нам никто не обращался.
За сколько мы готовы продавать защитника? Минимальная цена – 5 миллионов евро», – сказал Фернандес.
- Парада провел продуктивный сезон-2024/25 за «Алавес». Он начинал чемпионат как левый защитник, а ближе к концу сезона действовал в центре обороны. Универсальность футболиста привлекла внимание на трансферном рынке.
- Контракт Парады с «Алавесом» рассчитан до 2029 года. Прошлым летом клуб продлил соглашение на фоне прогресса игрока. За последний год рыночная стоимость защитника выросла более чем на 1,5 млн евро и достигла 2 млн. «Алавес» будет рассматривать предложения значительно выше этой суммы.
- Парада – воспитанник «Алавеса», в академию которого он перешел из системы «Ред Булл». В сезоне-2023/24 он выступал в аренде за «Мирандес», где стал одним из ключевых игроков команды, едва не вышедшей в Примеру.
Источник: «Спорт-Экспресс»