«Спартаку» выставили ценник на испанского латераля

Спортивный директор «Алавес» Серхио Фернандес отреагировал на интерес «Спартака» к латералю Виктору Параде.

«Нам ничего неизвестно об интересе «Спартака» к Параде. К нам никто не обращался.

За сколько мы готовы продавать защитника? Минимальная цена – 5 миллионов евро», – сказал Фернандес.