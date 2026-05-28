Карпин поделился впечатлениями от игрока «МЮ» в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий перед товарищеским матчем с Египтом.

Тренер поделился впечатлениями от впервые вызванного в сборную Амира Ибрагимова из «Манчестер Юнайтед».

– Очень приятное впечатление произвел. Понятно, что был разговор по душам. За жизнь, так сказать. С точки зрения теории для него нет никаких новинок. Видно, что тактически он подготовлен.

– Дебют его когда состоится?

– Может быть, и сегодня. Посмотрим, как игра будет складываться.